Apoya Coparmex medidas vs Covid-19

NUEVO LAREDO, TAM.- Como medidas drásticas pero necesarias, consideran las disposiciones contempladas en el decreto del gobierno de Tamaulipas para reducir entre la población los contagios de Coronavirus Covid-19 a través del confinamiento.

En el decreto publicado se establece el cierre de manera temporal todas las actividades no esenciales y solamente se permitirá la apertura de farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos, restaurantes (servicio para llevar), servicios de agua, gas y gasolineras.

Además, se restringirá la circulación vehicular para reducir los contagios durante la Fase 3, mediante el programa “Doble no Circula”, en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa , Matamoros, Tampico, Altamira, San Fernando, Ciudad Victoria y Río Bravo, y las unidades podrán circular los días según la terminación de la numeración de las placas vehiculares.

Héctor De la Miyar Garza, presidente en Nuevo Laredo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideró que sí son medidas necesarias porque de lo contrario habrá más contagios.

“Sí son drásticas pero no exageradas, más bien necesarias. Es por un mes y de no cumplirse nos irá peor al exponernos por contagio. Los tamaulipecos nos habíamos laxado en las precauciones que deberíamos tomar e implementar. Y es necesario poner orden como en cualquier estado, porque aun no ceden los contagios, sino la infección y la trasmisión de contagios siguen latentes”, argumentó De la Miyar Garza.

También el presidente del Consejo de Instituciones, Fernando Rodríguez Garza, puntualizó que son medidas drásticas pero necesarias para disminuir más casos positivos de Covid-19 entre la población.