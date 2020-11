Apasionada del cine desde pequeña

NUEVO LAREDO TAM. – Estilista, modelo y actriz, aunque ella no nació en Nuevo Laredo, se siente de la ciudad, su pasión la actuación, modelaje y estilismo.

Ella es Ivette Espinosa, quien actualmente cuenta con 28 años de edad, originaria de la Ciudad de México, llega a Nuevo Laredo cuando contaba con 13 años, desde ese tiempo ya le llamaba la atención la actuación y realizar algunos promocionales.

“La actuación es algo que desde pequeña me atrajo, fue por ello que primero me inicié haciendo promocionales para algunas empresas de la ciudad y de belleza, durante dos años me alejé de esta actividad por motivos personales, pero luego lo retomé¨, dijo. Y hace un casting donde consigue un lugar para hacer comerciales para conocida empresa de Nuevo Laredo.

Tiempo después algunas personas conocidas para ella, la invitan a incursionar en el cine después de conocer el trabajo haciendo comerciales y modelaje.

Nuevamente hizo casting para actuar en películas mexicanas de acción, hace apenas una semana acaba de regresar de Chihuahua donde fue protagonista de la cinta sobre la vida de un cantante, “Milo Meléndez, La Leyenda”, que fue filmada en Ojinaga, Chihuahua.

“Ya con suficiente tiempo para dedicarse a la actuación, retomé la carrera artística, afortunadamente me ha ido muy bien hago lo que me gusta y soy independiente, personalmente me gusta interpretar cualquier papel, aunque los productores prefieren colocarme en papeles de policía, gatillera y hasta de política”, agregó Ivette Espinosa.

Entre los trabajos que ha realizado, esta una miniserie llamada El Cartel de los Guapos, misma que es cómica muy mexicana, además en una cinta “Política y Corrupción”, “Misa de cuerpo presente”, con actores como Alfonso Zayas Jr., Jorge Aldama, Fernando Sanz y Bravo este último actor mexicano de hace 50 años.

Todo ha sido una grata experiencia, porque además hay otras películas como “Amor entre Balas”, con Carlos Fuentes, Valentín Trujillo y Oscar López y otra llamada “Los Huachicoleros”, incluso durante esta pandemia no han detenido el trabajo”, aseguró.

“Mis hijas se sienten contentas con lo que hago y cuento con su apoyo, para mi es importante que disfruten de mi trabajo en el cine, estoy feliz junto a ella y disfrutamos mucho de la vida, todo esto que he realizado ha sido una experiencia maravillosa, hago papeles de villana, policía y de buena persona, el cine es muy intenso y afortunadamente el trabajo no para, próximamente tengo una película que se hará para el grupo llamado “El trono de México”, concluyó.