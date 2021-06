Anuncian fechas para el BAFTA y los SAG 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas ya fijó la fecha para la ceremonia de entrega de premios BAFTA de 2022, según compartió The Hollywood Reporter.

El evento, que se transmitirá en el Reino Unido por la BBC, se llevará a cabo en Londres el domingo 13 de marzo, lo que permitirá restablecer su fecha y cercanía tradicional con los Premios de la Academia de Hollywood, programados ahora para el 27 de marzo.

Si bien aún no ha habido confirmación del lugar, los BAFTA se han celebrado en el famoso Royal Albert Hall de Londres durante los últimos años y se espera que permanezcan en este inmueble.

Los BAFTA de este año vieron a Chloe Zhao ganar como Mejor Director por Nomadland y a Frances McDormand y Anthony Hopkins como Actriz y Actor Principal, respectivamente.

La organización revelará su cronograma completo y los detalles de elegibilidad para las estatuillas de 2022 en los próximos meses.

A su vez, el Sindicato de Actores de Hollywood también ofreció actualizaciones sobre la gala de los Screen Actors Guild Awards del próximo año.

Luego de que debido a la pandemia la ceremonia del SAG se transformara en un especial pregrabado de una hora, con los participantes firmando acuerdos de confidencialidad para preservar el secreto de los resultados hasta el tiempo de la emisión, la idea es regresar en 2022 al formato en vivo acostumbrado.

La edición 28 de estos premios retomará sus dos horas de duración tradicionales y se transmitirá en vivo por TNT y TBS, en Estados Unidos, el domingo 27 de febrero de 2022, según informaron los organizadores.

The date is announced for the 2022 EE British Academy Film Awards 🗓

Join us on 13 March 2022, on @BBCOne where we'll be celebrating the best in film! https://t.co/mEM72Qfpdl

— BAFTA (@BAFTA) June 21, 2021