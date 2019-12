Anuncian EU y China acuerdo comercial

E.U.-China y Estados Unidos acordaron el texto de un acuerdo comercial de fase uno, con el cual los aranceles previstos para entrar en vigor el 15 de diciembre quedan cancelados, dijeron autoridades de ambos países por separado.

Ambas naciones acordaron cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados, publicó el Mandatario estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

El pacto brindará más protecciones para las compañías extranjeras en China y las firmas chinas en Estados Unidos, dijeron funcionarios.

El país asiático espera que Estados Unidos cumpla sus promesas, dijo el Viceministro chino de Finanzas, Liao Min.

Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior estadounidense, dijo que el pacto implica, no obstante, que se mantienen aranceles del 25 por ciento a importaciones chinas valoradas en 250 mil millones de dólares, junto con unos gravámenes reducidos del 7.5 por ciento a importaciones adicionales valoradas en aproximadamente 120 mil millones de dólares.

“Los aranceles de 25 por ciento se mantendrán como están, con el 7 1/2 por ciento aplicado en gran parte del resto”, tuiteó Trump.

“Los aranceles de penalización establecidos para el 15 de diciembre no se cobrarán por el hecho de que hicimos el trato. Comenzaremos las negociaciones sobre el Acuerdo de la Fase Dos de inmediato, en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020. Este es un trato increíble para todos. ¡Gracias!”, publicó el Mandatario.

Los equipos comerciales de China y Estados Unidos discuten cuándo y dónde firmar el acuerdo.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder….

