Anuncian cuarta etapa de la gira infantil-juvenil de golf

La conferencia de prensa se efectuó en las instalaciones del propio Club Campestre. (Fotos: Iván Zertuche/Líder Web)

Nuevo Laredo, Tam. – En conferencia de prensa, se dio a conocer que este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la cuarta etapa de la gira infantil-juvenil Zona Norte 2025-2026 de golf.

Será inaugurada oficialmente en el Club Campestre de Nuevo Laredo, marcando el regreso de este evento al municipio, después de 15 años, destacando la presencia de figuras del golf nacional que impulsan el crecimiento de este deporte entre las nuevas generaciones.

Durante la conferencia de prensa destacó la participación de José Jesús “El Camarón” Rodríguez, considerado uno de los mejores golfistas profesionales en la historia de México, quien ha conseguido triunfos tanto en torneos nacionales como internacionales.

También estuvo presente Marcelo, golfista que inició su trayectoria en esta misma gira y que hoy incursiona en el golf profesional, tras competir en Estados Unidos a nivel colegial.

La directiva agradeció además el apoyo de Eduardo Chapa, presidente del Consejo del Club Campestre de Nuevo Laredo, por las facilidades brindadas para realizar esta etapa, señalando que el retorno del torneo a la ciudad refleja el esfuerzo conjunto por impulsar el golf infantil y juvenil.

Gilberto Martínez, presidente de Infantiles y Juveniles, fue reconocido por su papel en la logística y por promover el regreso del evento.

En esta edición participan aproximadamente 160 jugadores provenientes de Durango, Torreón, Monterrey, Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez y de la localidad.

El comité organizador adelantó que ya analizan fechas para el próximo año, con la expectativa de duplicar la asistencia, pudiendo llegar cerca de los 300 jugadores para el 2026, señalaron, al explicar que muchos participantes no pudieron asistir esta vez debido a compromisos de temporada.

La gira contempla 12 categorías, desde 7 años y menores hasta la categoría estelar de 18 y menores, en ramas varonil y femenil.

Con este regreso, Nuevo Laredo se reintegra al circuito regional como sede clave para el desarrollo de nuevos talentos en el golf mexicano.