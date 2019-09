Anuncia Twitter México nuevo director

CIUDAD DE MÉXICO.-Francisco Jimenez Viesca (@PacoJiVi) fue nombrado director general de Twitter para México.

Éste es un nuevo puesto dentro de la compañía y las funciones que desempeñará Jiménez se centrarán en supervisar los negocios de Twitter en el País, de acuerdo con un comunicado.

Jimenez es egresado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y se desempeñó anteriormente áreas de marketing en compañías de bienes de consumo globales como PepsiCo Foods International, Conagra Foods y Coca-Cola Femsa.

“A medida que miramos a América Latina, México es un mercado con alto potencial de crecimiento en el que Twitter está enfocando sus esfuerzos. Contratar a un líder experimentado y con un profundo conocimiento del mercado mexicano, como Francisco, así como la apertura de la oficina de Twitter en México el próximo año, marcará uno de los años más emocionantes para Twitter México”, tuiteó Melissa Barnes, directora general de America Latina y Canadá.

“Me siento honrado en unirme a Twitter, ya que es un servicio poderoso que permite a las personas y marcas construir conexiones genuinas y tener un impacto en el mundo. Trabajaré de la mano con nuestros socios para ayudarlos a conectar con los consumidores y promover sus negocios”, respondió Jiménez.

El nuevo director estará basado en México.

