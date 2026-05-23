Anuncia Donald Trump acuerdo preliminar para frenar guerra con Irán

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

ISLAMABAD, Pakistán.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que un acuerdo con Irán, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz, ha sido “en gran medida negociado”, tras sostener llamadas con Israel y otros países en la región.

“Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, afirmó Trump en redes sociales, sin dar detalles sobre el calendario. Añadió que había hablado con mandatarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania, Baréin e Israel.

Lo describió como un “memorando de entendimiento relativo a la paz” que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los otros países que participaron en las conversaciones del sábado.

No hubo mención del programa nuclear de Irán y del uranio altamente enriquecido.

Había un creciente optimismo entre los funcionarios

Estados Unidos e Irán estaban cerca de acordar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, había indicado anteriormente un funcionario regional con conocimiento directo de las tareas de mediación lideradas por Pakistán, mientras Washington sopesa una nueva ronda de ataques contra la República Islámica.

El funcionario, que habló el sábado bajo condición de anonimato para tratar deliberaciones a puerta cerrada, advirtió que “disputas de último minuto” podrían hacer descarrilar los esfuerzos. No es la primera vez en las últimas semanas que se ha descrito un acuerdo como cercano.

Indicó que el posible acuerdo incluiría una declaración oficial del fin de la guerra, con negociaciones de dos meses sobre el programa nuclear de Irán. El estrecho de Ormuz se reabriría y Estados Unidos pondría fin a su bloqueo de los puertos de Irán.

Por su parte, Irán había señalado que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos después de que el jefe del ejército de Pakistán mantuviera más conversaciones en Teherán, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, les dijera a periodistas en India que “se ha logrado algún progreso” y que “podría haber noticias más tarde hoy”.

Aun así, Irán y Estados Unidos subrayaron sus posiciones clave y han advertido sobre los riesgos de reanudar los ataques e interrumpir su alto el fuego. Rubio reiteró la postura de Estados Unidos de que Irán nunca puede tener un arma nuclear y debe entregar su uranio altamente enriquecido, y que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto.

Irán describe borrador como un “acuerdo marco” para más conversaciones

La televisión estatal iraní informó que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, describió el borrador como un “acuerdo marco” y que agregó que “queremos que esto incluya los principales asuntos necesarios para poner fin a la guerra impuesta y otros temas de importancia esencial para nosotros. Luego, en un plazo razonable, entre 30 y 60 días, se discuten los detalles y, en última instancia, se alcanza un acuerdo final”.

Señaló que el estrecho de Ormuz forma parte de los temas discutidos.

“Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia la reducción de las diferencias”, dijo Baghaei a la agencia oficial de noticias IRNA, y añadió que los asuntos nucleares no forman parte de las negociaciones actuales.

“Nuestro enfoque en esta etapa es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano”, señaló Baghaei, y agregó que el levantamiento de sanciones contra Teherán “se ha incluido explícitamente en el texto y sigue siendo nuestra posición fija”.

La televisora Al-Manar de Hezbollah informó que el líder del grupo político-paramilitar libanés, Naim Kassim, recibió una carta del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, diciendo que Teherán no abandonará a sus aliados. Hay un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, en la guerra Israel-Hezbollah en Líbano, un conflicto que comenzó dos días después de que empezara la guerra con Irán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, el principal negociador en conversaciones cara a cara con Estados Unidos el mes pasado en Islamabad, dijo que Irán ha reconstruido sus activos militares y que, si Trump reanuda los ataques, el resultado sería “más aplastante y más amargo” que al inicio de la guerra.

La televisión estatal dijo que habló después de reunirse con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien también se reunió con Araghchi, el presidente Masoud Pezeshkian y otros funcionarios de alto nivel. Qatar envió a un alto funcionario a Teherán para respaldar los esfuerzos de Pakistán.

Trump señaló que estaban en marcha “negociaciones serias”

El mandatario estadounidense dijo anteriormente que pospondría un ataque militar contra Irán porque estaban en marcha “negociaciones serias”, y a petición de varios aliados en Oriente Medio. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego se ha echado atrás.

Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra al lanzar ataques el 28 de febrero contra Irán, interrumpiendo negociaciones. Teherán respondió cerrando el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el flujo de petróleo, gas natural y fertilizantes de la región, lo que causó problemas económicos a escala mundial.

Luego, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes. El Comando Central de Estados Unidos dijo el sábado que las fuerzas armadas estadounidenses habían hecho retroceder a más de 100 embarcaciones comerciales e inutilizado cuatro desde que comenzó el bloqueo el 13 de abril.