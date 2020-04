Antonio Briseño rechazó al Real Madrid y al Manchester City

CIUDAD DE MÉXICO.-Antonio Briseño, defensa del Guadalajara, reveló que a su carrera futbolística se le abrieron las puertas para llegar al Real Madrid en España y al Manchester City de Inglaterra, entre otros.

“Después de ser campeón del mundo (Copa Mundial sub-17 de 2011), tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, de firmar al grupo con el grupo del Manchester City, el Malloca y un equipo ruso“, señaló el zaguero rojiblanco en charla con Chivas TV.

Sin embargo, Briseño explicó que las dudas lo invadieron.

“A los 17 años quedé libre de Atlas, sólo tenían que pagar el derecho de formación, pero creo que tuve miedo, me recomendaron que me consolidara en México, pero no imaginé que el país se llenaría de extranjeros al acabarse la regla del 20/11.

“Igual, después tuve otra posibilidad con el Sassuolo, hubo un precontrato, pero mejor temrinó por no firmar”, agregó el ex del Feirense.