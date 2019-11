Antonio Banderas es premiado en los Hollywood Film Awards

E.U.-El trayecto de Antonio Banderas hacia los Oscar 2020 ha comenzado. Este fin de semana el actor malagueño fue premiado como mejor actor en los Hollywood Film Awards por su interpretación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

En un emotivo momento de la gala celebrada en Beverly Hills, fue su hijastra la actriz Dakota Johnson quien entregó la estatuilla a Banderas, quien la crió durante lo que duró la relación con su madre Melanie Griffith.

Estos galardones cinematográficos se consideran el pistoletazo de salida de la carrera otoñal que desemboca en los premios de la Academia de Hollywood, así que pueden servir para hacerse una idea de los nombres propios que empezarán a acaparar titulares de aquí al próximo mes de febrero.

A continuación puedes ver el palmarés completo de los Hollywood Film Awards 2019.

Mejor actriz

Renée Zellweger por Judy

Mejor actor

Antonio Banderas por Dolor y gloria

Mejor actriz de reparto

Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor actor de reparto

Al Pacino por El irlandés

Mejor dirección

Bong Joon-ho por Parásitos

Mejor realización

James Mangold por Le Mans ’66

Mejor guion

Anthony McCarten por Los dos papas

Mejor fotografía

Mihai Malaimare por Jojo Rabbit

Mejor montaje

Michael McCusker & Andrew Buckland por Le Mans ’66

Actriz revelación

Cynthia Ervivo por Harriet

Actor revelación

Taron Egerton por Rocketman



Dirección revelación

Olivia Wilde por Súper empollonas

Guion revelación

Shia LaBeouf por Honey Boy

Mejor blockbuster

Vengadores: Endgame

Mejor película de animación

Toy Story 4

Mejor música

Randy Newman por Historia de un matrimonio

Mejor canción

“Letter to my Godfather”, de Pharrell Williams para The Black Godfather

Mejor producción

Emma Tillinger Koskoff por El irlandés

Mejor efectos visuales

Pablo Helman por El irlandés

Mejor sonido

Donald Sylvester, Paul Massey, David GIammarco & Steven A. Morrow por Le Mans ’66

Mejor diseño de vestuario

Anna ary Scott Robbins por Downton Abbey

Mejor maquillaje y peluquería

Lizzie Yianni-Georgiou, Tapio Salmi & Barrie Gower por Rocketman

Mejor diseño de producción

Ra Vincent por Jojo Rabbit

Premio a toda la carrera

Charlize Theron