Anticipa IP caída de 50% en la inversión turística

CIUDAD DE MÉXICO.-El cambio en la política turística terminó con la bonanza del sector, de tal manera que las inversiones se reducirán a la mitad el próximo año, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Este periodo de bonanza, estimó, inició hace 8 años y terminó en 2018, periodo en el cual se invertían 10 mil millones de dólares anuales, en promedio.

Pero para el próximo año se estima que la inversión nueva caerá a unos 5 mil millones de dólares.

“La inversión nueva de aquí para adelante está teniendo un freno importante a lo que venía dándose en los últimos años. Seguimos teniendo ahora inversión en puerta por la inversión que se inició y esa se va a terminar de hacer. Es una señal de alarma el ver que inversión nueva a partir de este momento está siendo muy limitada.

“(La inversión) va a ser por debajo de los números que se tuvieron hasta el momento que la actividad turística estaba funcionando muy bien, estará mucho menos de la mitad. En 2019 la vamos a sentir menos pero en el 2020 vamos a ver un fuerte tropezón”, subrayó.

Azcárraga aseguró que se está viviendo un “descalabro” que se refleja en la disminución del volumen de turistas, en la baja en el gasto medio, en la caída del PIB turístico, en la conectividad aérea y en las utilidades de las empresas.

“Los factores externos existen como todos los años existen pero si estos vienen acompañado de una política turística no enfocada al nuevo entorno, claramente trae un descalabro. Producto que no se promueve, producto que no se vende. Quitamos todo el presupuesto de promoción pues dejamos de vender”, dijo.

Desde el punto de vista de los empresarios del sector existe un error en la política turística porque no se reconoce que parte fundamental para generar el crecimiento en la demanda tiene que ver con campañas de promoción y publicidad.

“Todo eso trae una disminución importante en el volumen y cuando esto se da, también disminuye el interés del inversionista en seguir invirtiendo. Si la demanda baja no hay justificación de seguir aumentando la planta turística”, consideró Azcárraga.

El presidente de CNET se ha pronunciado en contra de que lo recaudado a través del cobro del derecho conocido como Derecho de No Residente (DNR) deje de emplearse en la promoción del País en el exterior, para destinarse a la construcción del Tren Maya.

Con respecto a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, anticipó que podría haber poco interés de parte de las aerolíneas porque tener presencia en varios aeropuertos les representará mayores costos.

“Difícilmente veo que las líneas aéreas nacionales puedan estar presentes en dos o tres aeropuertos”, subrayó.