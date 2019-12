Ante recortes presupuestales en el plano federal, prioriza IETAM trabajo electoral

CD. VICTORIA.- Los recortes presupuestales en el plano federal, obligan desde ahora al Instituto Estatal Electoral a poner en marcha una política de austeridad, aceptó María de los Ángeles Quintero Rentería.

“Para el próximo año hemos priorizado algunas acciones, dando preferencia a aquellas que no impacten directamente en el proceso de elecciones del 2021”, destacó la presidenta del Instituto Estatal Electoral en Tamaulipas.

Una vez que elaboramos el presupuesto, el IETAM hizo una planeación estratégica y todos los proyectos tanto de proceso como permanentes se priorizaron, tienen una prioridad para que en caso de que haya que hacer un reinvento o eficientes el gasto, podamos recortar desde los de menos prioritarios, hasta los que son irreemplazables y que tenemos que hacer forzosamente, señaló

“Los clasificados como prioritarios tal vez los que no impacten en las elecciones, esos son los que se podrían cancelar o postergar, que no impacten en el proceso electoral, porque lo que sí no puede sacrificarse es la democracia tamaulipeca”, señaló.

Podemos decir, a lo mejor si tenemos algunos foros, algunos cursos de capacitación, o tal vez si se pretendía hacer alguna compra de insumos para el Instituto, podemos disminuir a cierta cantidad, destacó.

“Tenemos prioridad tanto para insumos, actividades, número de empleados temporales en todo ello no está considerado por ahora el hecho de poder despedir o recortar el número de personal”, agregó.

Indicó que a ello se suma el hechos de que, la operación de las Juntas Distritales o Municipales puedan iniciar su trabajo de manera posterior y de esa manera, disminuir los gastos.

"En los lineamientos también tenemos que se ahorren servicios, luz, agua, insumos, papelería, todo eso viene en los lineamientos de austeridad que aprobó el Consejo General y forma parte de la estrategia también", comentó.