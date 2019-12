Ante la falta de donadores de cornea, hay 5 pacientes en lista de espera

NUEVO LAREDO TAM.- Debido a la falta de donadores de córneas, el Programa Donación de Órganos y Trasplantes del Hospital General “Solidaridad” ubicado en Maclovio Herrera 2333, en este año no realizaron ningún procedimiento.

La doctora Raquel Daniela Nuñez García, encargada del programa, señaló que actualmente tienen cinco pacientes en la lista de espera de una donación de córnea, pero que por el momento no hay córneas disponibles las cuales son enviadas de ciudad Victoria.

“Aquí en el hospital todavía no se está haciendo lo que es la procuración que se llama, porque está pendiente una capacitación y equipo para poderlo hacer, el personal debe estar bien capacitado para poder obtener el tejido de la mejor manera que sea, y en las mejores condiciones posibles”, expresó.

Añadió que esperan que para el próximo año en el nosocomio pueda ser procuración de córneas, por lo que hay una coordinación en todos los hospitales del estado, si no tienen pacientes que estén en lista de espera y tienen donación, buscan en que hospital necesitan de córneas para que estas se aprovechen.

Reveló que hay coordinadores en Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros así como en Reynosa, los cuales están en contacto, por lo que si hay un tejido disponible en alguno de los hospitales y no tienen pacientes, se buscan pacientes en los otros hospitales para enviar el tejido.

Destacó que tenían cuatro pacientes en lista de espera entre ellos un joven de 17 años que necesita de una donación de córnea, hace unos días se acaba de agregar una paciente más una mujer de la tercera edad de 70 años.

Indicó que hay ciertas patologías en los ojos que de alguna manera también afecta a las personas jóvenes que requieren de este órgano, hasta el momento se han realizado un total de 16 trasplantes de corneas en pacientes de distintas edades, en el 2018 se efectuaron cuatro trasplantes.

“A veces es que no quieran donar los pacientes, porque a veces no hay material para un trasplante, porque es mucho el material que se requiere para hacer la procuración del trasplante, el problema ahorita es que no hay corneas disponibles en ciudad Victoria”, subrayó.

Nuñez García manifestó que el tejido tiene que estar en buenas condiciones, por lo que ello depende también de que haya fallecido la persona que donó el tejido, ya que si tenía una enfermedad grave o alguna infección, eso limita para que se pueda aprovechar la córnea.

PIE DE FOTO

