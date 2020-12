Anna Ciocchetti entra en crisis en plena obra teatral

CIUDAD DE MÉXICO.-Alrededor de cincuenta personas se reunieron este miércoles por la noche en la terraza Bichicori, en la Ciudad de México, para ver uno de los ensayos generales de la puesta en escena “Las 4 Estaciones”, protagonizada por Anna Ciocchetti y Alberto Lomnitz.

Los actores, colocados en una mesita en el centro del lugar y rodeados de invitados como Benny Ibarra, familia y amigos, veían a los artistas que incluso, traían caretas durante la obra, hasta que de pronto, Anna se levantó de su silla, se disculpó y salió del lugar.

Su compañero, un tanto sorprendido, pidió una disculpa y dijo que en un momento continuaban, pero como la actriz no volvía, otra de las actrices mandó a un intermedio.

Tras varios minutos, el director, Carlos Corona, habló de los tiempos difíciles por los que están atravesando no sólo los actores, sino el teatro en general, y pidió una pausa para que Anna pudiera volver, pero poco después, tanto él como el productor, Carlos López, anunciaron que la obra se cancelaba.

“Desafortunadamente vamos a tener que parar, nuestra actriz entró en crisis, esto nos pasa, estamos muy apenados con todos ustedes, ha sido un trabajo intenso, este es otro top que el teatro de repente nos pone”, dijo el productor.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Corona negó que Anna se hubiera sentido insegura por la asistencia que había en el lugar, y dijo que se debió a un olvido de texto.

“Para nada, creo que hemos sido muy responsables, creo que es estrés, se puso muy nerviosa y tuvo un olvido de texto pero no creo que se haya sentido arriesgada, nos hemos hecho la prueba de Covid, creo son los nervios, estamos valorando y no vale la pena si estamos tan nerviosos y el texto está fallando no vale la pena regresar”.

Benny Ibarra también dedicó unas palabras a la actriz, a quien reiteró su apoyo y admiración.

“Para mí es simplemente observar a un ser humano intentando hacer lo mejor que puede bajo una circunstancia complicada, una actriz de primer nivel que estaba dando una función, pero somos seres humanos, sobre todo los artistas somos seres humanos muy vulnerables, sensibles, y al final de cuentas cuando algo no conecta o hay algo que nos hace ruido es difícil continuar, lo siento mucho por ella pero sé que es una gran actriz, la defiendo como parte de la familia actoral”, comentó a este medio.

Dijo que a él también le ha pasado situaciones similares en su carrera, pero que definitivamente, el contexto juega un papel importante.

“Yo creo que han sido días muy difíciles, estamos en el embudo de un año horrendo, muy complicado para muchas personas y hay que respetar, hay que ser empáticos”.

Carlos Corona agregó que por ahora es difícil hablar del estreno de la obra, y que su apoyo está con la actriz.

“Somo una compañía muy unida, estamos muy rodeados de amor y de cariño y por lo mismo no vamos a presionar el zapato, quienes más nos preocupan son los invitados pero apelamos a la empatía, a que estamos en tiempos difíciles y que antes que ser una actriz a la que admiro es mi amiga, la voy a cuidar y haré lo que a ella la haga sentir más tranquila, con lo que pasó continuar sería muy complicado porque además es una comedia”.

A través de un comunicado se informó el estado de salud de la actriz y que las presentaciones teatrales se suspenden hasta nuevo aviso.