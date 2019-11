Andy Ruiz presenta miniserie en Youtube

CIUDAD DE MÉXICO.-El campeón unificado de los pesos pesados, el mexicano Andy Ruiz, estrenó su miniserie en el canal de YouTube, Dank City, el cual se dedica a la difusión de las noticias relacionada con el uso de la marihuana, apenas unos días antes de que enfrente por segunda ocasión al británico Anthony Joshua, combate que se realizará el 8 de diciembre en Arabia Saudita.

“A day in the life: Andy Ruiz Jr” es el título de la miniserie del púgil boxeador mexicoamericano, la cual tiene dos episodios hasta el momento. En el primero de ellos se puede apreciar al púgil en un dia en la barbería, en el que se arregla el cabello y la barba. Posteriormente se ve al peleador que se dirige al gimnasio para realizar un entrenamiento.

Episode 2 “Day in the life of Andy Ruiz Jr” is now on YouTube! Click the link below to watch the full episode (make sure to subcribe for more). Retweet and lmk what you think!

