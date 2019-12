Andy Ruiz, de la sombra al cielo en 21 minutos

CIUDAD DE MÉXICO.-Andy Ruiz le bastaron 21 minutos para tocar la gloria y de la noche a la mañana pasó del mexicano sin eco en los pesos Completos a ser el primer tricolor en gobernar la máxima categoría y de paso la inspiración para todos los peleadores que no son favoritos en los momios.

Es más, Andy no estaba destinado a disputar un título del mundo en primera instancia, pero su astucia y perseverancia lo llevó a conquistar no uno, sino tres campeonatos mundiales al mismo tiempo.

“Corrí con suerte”, reconoció el peleador de padres mexicanos. “Siempre le agradezco mucho a Dios todo lo que pasó. Nunca dudé de mi trabajo y aunque pase momentos muy duros, logré mi sueño e hice historia como el primer campeón mundial de peso completo mexicano”.

Anthony Joshua -oro olímpico de peso Completo en Londres y monarca con siete peleas de campeonato y que además unificó tres de los cuatro principales títulos a nivel internacional- se quedó sin rival a un mes de su esperado debut en América y al mexicano se le hizo fácil mandar un mensaje privado por Instagram que le cambió la vida.

En el legendario Madison Square Garden, Andy Ruiz cayó desmadejado en tres rounds, algo que se preveía al no ser favorito y estar disputando su segunda pelea de campeonato. Lo que Joshua jamás imaginó era que luego a él le tocaría caer dos veces, productos de bombazos llenos de saña y el reinado se le acabaría con nocaut técnico en siete rounds, con un par de visitas a la lona extra.

Listo para la revancha

A seis meses de la sorpresa que lo incorporó a la historia del boxeo, Andy Ruiz se prepara para una revancha, pero esta vez ante un público diferente, pues en busca de marcar una diferencia y evocar duelos como el de Thrilla in Manila o Rumble in the jungle, viajarán a Diriyah, Arabia Saudita para protagonizar Clash in the Dunes.

Enfocado en ser una versión mejorada de lo que se vio en Nueva York, Ruiz decidió rebajar peso, hacer una preparación más largay cambiar los hábitos que lo llevaron a ser el chico gordito que era molestado por todos.

“Sé lo que se siente perder, a mí ya me tocó, y sé que Anthony Joshua buscará recobrar lo que siente que es suyo, pero mi trabajo será impedirlo. Yo he pasado por muchas montañas rusas en mi vida, tantos que dudaron de mí y que me dijeron que no haría nada, sólo por la forma en la que me veo, pero creo que soy la prueba. Si yo pude, cualquiera puede”, dijo.

Bajo las órdenes de Manny Robles, Destroyer Ruiz buscará repetir la hazaña que lo llevó a convertirse en el modelo de que la perseverancia y de paso demostrar que los golpes que lo llevaron a lo más alto del boxeo no fueron producto de la casualidad.

FICHA TÉCNICA

Apodo: Destroyer

Nacimiento: 11 de septiembre de 1989

Lugar de nacimiento: Imperial, California

Guardia: Ortodoxa

Combates profesionales: 34

Récord: 33 (22 KOs), 1 derrota