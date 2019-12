Andrea y Erik son los “rompe quinielas”, van por 20 años de matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2020, Andrea Legarreta y Erik Rubín cumplirán 20 años de casados y ambos dicen sentirse contentos de que su matrimonio haya llegado hasta este punto. La pareja se casó el 1 de abril del 2000 en Acapulco, y como lo dijo en algún momento Andrea en “Hoy”, son los “rompe quinielas”, porque muchos juraban que no iban a durar, pero sus dos hijas y hasta son una marca avalan la solidez de su unión.

“Con el 2020 Erik y yo cumpliremos 20 años de casados, entonces es un año especial, Mía cumplirá 15 en 2020, es un año que promete cosas bonitas”, comentó la conductora, mientras que Rubín dijo a EL UNIVERSAL.

“Es una fecha muy importante porque hemos caminado juntos un gran trayecto y ahora a disfrutarlo, a buscar ese momento especial para pasarlo juntos; de repente por las situaciones de trabajo y familia se complica y vamos haciendo a un lado nuestra parte como pareja, ahora no, tenemos que hacer algo especial”, declaró el cantante.

El año pasado, en su aniversario 19, Erik envió un arreglo de rosas a Andrea al matutino, y cuando ella las recibió sonó de fondo el tema “Seasons of love”, canción de la pareja. En la nota, el cantante y productor escribió que a pesar de no ser perfectos, sí son un complemento.

“Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti, quién lo hubiera imaginado, somos los rompe quinielas, y no somos la pareja perfecta pero día a día luchamos para mantenernos juntos porque nos complementamos, porque nos amamos, un amor que ha madurado, que no solo ha aprendido a amar lo bueno sino también lo malo”, leyó Andrea sin poder evitar llorar.

La conductora bromeó diciendo que a los 20 harían una nueva boda, pero tenían que hacer vaquita porque es muy caro. Cada año Erik sorprende a Andrea con algún regalo de aniversario.

El cantante le pidió matrimonio durante las cien representaciones de RENT. De pronto tomó el micrófono (cosa que nunca hacía) y le pidió que se casara con él, fue allí cuando todos sus compañeros cantaron “Seasons of love” y por eso es su canción.

Aunque ella estaba profundamente enamorada de Erik desde que lo conoció, sus papás no querían que se casara con él porque como miembro de Timbiriche, tenía fama de mujeriego y rebelde, pero ella misma contó que con el tiempo, su familia llegó a quererlo mucho.

La pareja a lo largo del tiempo han estado en el ojo de huracán por rumores y chismes que en la mayoría de los casos dicen que tienen problemas matrimoniales, pero los dos famosos han cerrado filas y gracias a esto se han mantenido sólidos a cualquier “huracán” que se les ponga en frente.