Ana Bárbara quiere un dueto con Belinda

View this post on Instagram

Mis #Bandidos aquí les dejo un recuerdo de la tarde de ayer de la rueda de prensa (gracias a todos los medios que acudieron) ????????para anunciarles la próxima presentación de #MiRevanchaTour este 1 de Dicimbre aquí en el #TeatroMetropolitan los espero pedazos de mi Alama con música,nostalgia, canciones de ayer y ahora, con todo mi amor y el corazón abierto!!???????? ???? @baotranchi