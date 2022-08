‘Amor in vitro: Un milagro de la ciencia’, una guía para padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas de las nuevas generaciones ya no están en búsqueda de convertirse en madres o padres: ésta situación se relaciona con el desconocimiento del tema, de acuerdo la actriz y escritora Claudia Cervantes, quien acaba de publicar su tercer libro llamado «Amor in vitro: Un milagro de la ciencia». Con este nuevo proyecto pretende enviar un mensaje a los jóvenes sobre la decisión de tener un bebé.

«Lo he hablado con amigas que están justo en esa etapa (de no querer un bebé) y les cuento que yo también tenía miedo como ellas, porque en ocasiones no se manifiesta como -tengo miedo a ser mamá-, simplemente dicen no, yo no quiero, pero preguntarse, ¿por qué no quieres?, realmente no quieres o qué significa para ti el ser mamá o papá y a partir de ahí entender que el miedo al compromiso, a la estabilidad o lo permanente pues da pavor, porque estamos en una etapa de cambios mundiales y difícil a nivel economía», dijo entrevista con EL UNIVERSAL.

Claudia expresó que las generaciones actuales piensan que un hijo frenará su vida en diferentes aspectos, como lo profesional o los sueños a futuro, debido a que no se quiere asumir esa gran responsabilidad. Ella asegura que los bebés cambian la vida pero para bien.

«Se busca tener una vida profesional más desarrollada, el querer viajar, porque hay creencias que si tienes un hijo vas a dejar de hacer todo eso y es mentira, yo viajo con Santi, pero esto es una elección y tener hijos debe de ser una elección informada y de autoconocimiento», comentó.

La actriz señaló que en ocasiones hay mujeres que desean ser madres pero no lo manifiestan por miedo, además de quienes no cuentan con una pareja sentimental. En su caso logró tener un hijo gracias a la ciencia.

«Mi aventura comenzó cuando estaba casi llegando a los 40 años y me di cuenta de que no tenía una pareja con quien formar una familia de manera tradicional, por lo que fui a una clínica de reproducción asistida, que es «Pronatal», a congelar mis óvulos con el propósito de preservar mi fertilidad, por lo que el doctor me propuso ser parte de su protocolo de investigación de células madre para rejuvenecimiento ovárico. Sabiendo que era la paciente número 40 en el mundo que se lo hacía. Fue exitoso», dijo la escritora.

Este método de fertilización derivó un embrión sano: Santi fue el primer bebé en México y el tercero en el mundo que nació de dicha forma.

«Amor in vitro» contiene información para las personas que están buscando la paternidad/maternidad y que no saben por dónde comenzar. El escrito está abordado de forma entretenida y tiene consejos, sobre el manejo del miedo, para las madres primerizas.

«Yo me siento una antes y después de ser mamá, hay gente que te dice, la vida te cambia del cielo a la tierra y yo digo que de la tierra al cielo, tu vida se vuelve más plena en el sentido de que los proyectos que tienes cobran una dimensión aún más profunda», dijo.

El libro está contado con franqueza, emotividad y humor, a través del personaje de «Salome». Claudia comentó que se trata de un testimonio novelado.

«Me permite, en función de la narrativa, modificar algunos aspectos, cambiar nombres incluso los personajes cambian de género, era mujer y en el libro es hombre, pero todo en función de transmitir el mensaje de lo que principalmente lo que yo estaba pasando», dijo la escritora.

Muchas mujeres contactan con Claudia por medio de sus redes, las cuales tienen dudas con respecto al tema y ella busca un camino para poder ayudarlas, es por eso que decidió escribir el libro.