Among Us es la aplicación con mayor crecimiento en el 2020

Amongs Us. [Internet/Among Us]

E.U.-El 2020 va a estar siempre marcado por la cuarentena que ha mantenido a las personas en casa gran parte del tiempo y este hecho se ve reflejado en las aplicaciones que más crecen, donde destacan las relacionadas con el entretenimiento, con un liderazgo increíble el videojuego Among us o las plataformas sociales como TikTok.

El último Smartme Flash Index (SFIx) recoge las aplicaciones que más han crecido a lo largo del año y les otorga una puntuación en función de su crecimiento con respecto al mercado. Como explican en un comunicado, si la aplicación consigue una puntuación positiva significa que ha crecido más rápido de lo que lo ha hecho el propio mercado.

El juego Among us es la aplicación que más ha crecido en 2020, con una puntuación de 16,83 en el índice SFIx. Este juego ha revolucionado, no sólo su sector donde no ha tenido rival, sino también otro como el de las redes sociales, el cual ve reflejado su impacto con el crecimiento de Twitch (0,20) y Discord (0,19), plataformas de ‘streaming’ de videojuegos. Además, destaca TikTok (1,31) como líder indiscutible entre las ‘apps ‘de Redes Sociales que más crecen.

Apps del sector comercial crecen aceleradamente

Más allá de los juegos y las redes sociales, el gran entretenimiento de la cuarentena ha sido la televisión: Netflix lidera el ranking de las aplicaciones que más crecen en el sector, seguido de dos novedades del año como Disney+ y Pluto TV y otras dos habituales, Amazon Prime Video y Atresplayer.

El otro sector influenciado por la cuarentena y el coronavirus es el de ‘Restaurantes & Delivery’. Aquí destacan por su crecimiento las aplicaciones de envío a domicilio como Uber Eats (0,71).

Las marcas tradicionales se vuelven digitales

Muchas marcas tradicionales han acelerado su digitalización para no verse superadas por la difícil situación, a lo que ha contribuido la adaptación de los usuarios al cambio de la tienda a la aplicación.

El informe destaca que, a pesar de los avances de todas estas marcas más “tradicionales”, las aplicaciones que se llevan el primer puesto tanto en Moda como en Retail son nativas digitales como Shein (1,58) y AliExpress (0,79), respectivamente.