‘AMLO no reconoce errores en economía’

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente de México AMLO se equivoca en su relación con los empresarios y no quiere reconocer sus errores principalmente en materia económica, son las opiniones generadas ante el segundo informe de gobierno federal presentado ayer por el mandatario durante la mañana.

El analista financiero Alberto De León Casso afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado un panorama de incertidumbre en materia económica porque se ha negado a aplicar un verdadero plan de reactivación, sin reconocer que no hay crecimiento desde 2019.

“El presidente López Obrador no se deja aconsejar y las decisiones siempre han sido unilaterales, corrige a sus Secretarios cuando no le gusta sus declaraciones, etc. Y en su relación con los empresarios también se ha equivocado y no ha entendido que es urgente un plan para reactivar la economía del país, por eso considero que el panorama es incierto y el desempeño del gobierno federal me parece de medio a bajo”, argumentó De León Casso.

También cuestionó que el gobierno federal y el presidente de México afirmen que han logrado ahorros y han gastado menos presupuesto, cuando en realidad son subejercicios, y por ejemplo es poco el recurso invertido en infraestructura. “Es una mala o equivocada aplicación del presupuesto. Por eso se les llama subejercicios porque no aplicaron esos recursos tal como fue presupuestado.

Entonces, ¿para qué elaboran un presupuesto si no lo van a cumplir? Nosotros esperamos que el presidente de la república entienda que urge un plan de reactivación económica”, puntualizó el analista financiero.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla aseveró que el presidente de la república miente al hablar de avances en diferentes renglones. “Estamos viviendo en un país de mentiras, y es lamentable que la gente lo crea.

Por ejemplo, dice que vamos saliendo de la crisis económica, que nos estamos recuperando, cuando la economía presentó un 18.7 % menos de crecimiento, es decir, en vez de crecer se rezaga. Y miente al decir que PEMEX va bien cuando en realidad está perdiendo muchos millones de pesos”, expresó Rosas Quintanilla. De León Casso consideró que el gobierno federal debe utilizar correctamente el presupuesto 2020 e invertir de inmediato en obras de infraestructura para favorecer y movilizar la economía, de lo contrario, seguirá un bajo crecimiento económico en lo qu