AMLO no es un demócrata; Madero

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador panista Gustavo Madero acusó que la ley de revocación de mandato provoca incertidumbre ante un “Gobierno autoritario”.

“Hay quienes creen que Andrés Manuel López Obrador impulsa un proyecto democrático, pero es intolerante, adicto a la concentración de poder”, dijo en sesión.

“Morena no tiene un ADN democrático porque su Presidente no es un demócrata. Un demócrata no niega a la sociedad civil y menos desconfía de ella”.

El legislador aseguró que seguirá denunciando y desenmascarando “su perversa demagogia”.

Mauricio Kuri, del PAN, advirtió el voto en contra del dictamen.

“No creemos en este Gobierno porque ha habido polarización y división en la sociedad. Nos han dicho que el 94 por ciento del huachicol se ha terminado y no es cierto”, señaló.