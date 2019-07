American Airlines amplía plazo para no usar el 737 Max

WASHINGTON.- American Airlines continuará sin utilizar sus aviones Boeing 737 Max hasta el 3 de noviembre, dos meses más de lo que tenía planeado, informó el domingo la compañía.

La medida derivará en la cancelación de unos 115 vuelos diarios, señaló la aerolínea en un comunicado. Indicó que “sigue confiando” en que el avión de Boeing reciba la recertificación este mismo año, pero algunos ejecutivos aéreos tienen cada vez más dudas sobre la fecha en que eso sucedería.

United Airlines anunció el viernes que extendería la cancelación de sus vuelos con el 737 Max hasta el 3 de noviembre, un mes más de lo planeado.

United tiene 14 aviones Max en su flota, mientras que American cuenta con 24. Southwest Airlines, que posee 34 aeronaves del modelo Max — más que cualquier otra aerolínea — está cancelando unos 150 vuelos diarios.

Desde marzo se ordenó que todos los Max permanezcan en tierra tras dos accidentes letales con ese modelo.

Con su anuncio del domingo, es la quinta vez que American Airlines posterga la fecha para reanudar sus vuelos con el 737 Max.

“American Airlines sigue confiando en que las inminentes actualizaciones de software en el Boeing 737 Max, junto con los nuevos elementos de capacitación que Boeing está desarrollando en coordinación con nuestros aliados sindicales, derivarán en la recertificación de la aeronave este año”, comentó la aerolínea.

En su anuncio del mes pasado sobre las cancelaciones adicionales, American Airlines dijo que anticipaba que la recertificación se obtuviera “pronto”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Ed Bastian, director general de Delta Airlines, declaró: “Anticipo que tomará más tiempo de lo que la gente espera” para que el Max sea certificado y se vuelva a utilizar. No se atrevió a pronosticar una fecha.

Delta no cuenta con aviones Boeing 737 Max y no ha tenido que lidiar con las cancelaciones de vuelos que enfrentan otras compañías. A finales de 2007 sopesó la posibilidad de ordenar el modelo, pero optó por adquirir 100 aeronaves Airbus, con la opción para comprar 100 más.