América viaja con determinación para la final de ida

CIUDAD DE MÉXICO.- El América viajó a Monterrey listo para ir en busca de su campeonato número 14 y con ello tratan de redondear un año 2019 en el que también fueron campeones de la Copa MX y del Campeón de Campeones.

Las ‘Águilas’, avanzaron como sexto puesto a la liguilla, dejando fuera al campeón Tigres y después acabando con Morelia en dos series en las que se vio obligado a remontar en los partidos de vuelta para seguir adelante.

Siempre arrancamos todos los torneos con esa ilusión de ser campeones y hoy la puedes aterrizar, estás a dos partidos de conseguirlo. El equipo se va a matar, no encontramos otra determinación, ese sello característico que le pongo a mis equipos lo tiene este América que está en la final y que puede conseguir otro título; de matarse en la cancha, de no bajar los brazos. Lo demostramos ya en dos ocasiones y este equipo no va a bajar los brazos hasta conseguir el objetivo que se ha trazado”, dijo el técnico Miguel Herrera.