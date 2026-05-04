América rescata un 3-3 ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América reaccionó con la efectiva ejecución de dos penales a una diferencia de dos goles para salvar un 3-3 frente a Pumas el domingo, en su choque de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura de la Liga MX.

Juninho, a los cinco minutos, Uriel Antuna, a los 44, y Jordan Carrillo, a los 52, fueron los autores de las dianas universitarias.

Isaías Violante emparejó 1-1 por los azulcremas a los 13 minutos. Henry Martin, a los 78, y Alex Zendejas, a los 85, fueron los encargados de convertir los penales en el campo del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Pumas irá al Estadio de Ciudad Universitaria con el criterio de desempate de su lado después de haber sido líder en la fase regular, con lo que obliga a los azulcremas a sacar la victoria de visita para avanzar a las semifinales.

Juninho inauguró el marcador después de recibir el esférico, tras una robo, en tres cuartos de campo, para animarse a sacar un disparo desde la media luna, que superó al arquero Rodolfo Cota.

Las Águilas reaccionaron a través de Violante para empatar con un disparo cruzado abajo a dejada dentro del área de Patricio Salas.

Antuna volvió a poner al frente a los felinos minutos antes del descanso, luego de un rechace con la pierna de Cota, que dejó el esférico a su merced para mandarlo a las redes.

Jordan Carrillo hizo el tercer tanto de los visitantes con un soberbio disparo en comba desde fuera del área, que paralizó a Cota mientras se metía a la portería.

Cuando el duelo se acercaba a la recta final, el árbitro Luis Enrique Santander recurrió a la repetición de video para señalar el primero de los penales en una falta del panameño Adalberto Carrasquilla sobre el brasileño Rodrigo Dourado.

Henry Martín ejecutó la pena máxima para superar al costarricense Keylor Navas. El delantero americanista volvió a celebrar una diana en la Liga MX por primera ocasión desde el 18 de mayo de 2025, cuando también hizo bueno un penal en las semifinales del torneo Clausura ante Cruz Azul.

América salvó la igualada frente a sus aficionados cuando Nathan Silva le dio una patada a Martin dentro del área, que provocó la marcación del segundo penal.

Zendejas, quien estrelló un disparo desde fuera del área en el travesaño en la primera mitad, no tuvo problemas para volver a superar a Navas con un cobro a media altura.

Los azulcremas sufrieron las salidas por lesión del lateral colombiano Cristian Borja en la primera mitad y en la segunda del zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, quienes necesitaron ser auxiliados por el carrito para ser trasladados a los vestuarios y están en duda de jugar el próximo fin de semana.

La actividad de la liguilla continuará más tarde con la visita de Pachuca al campo del bicampeón Toluca.

En los partidos del sábado, Tigres goleó 3-1 a Chivas, mientras que Cruz Azul se impuso de visita 3-2 a Atlas.

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