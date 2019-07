América levanta el vuelo en casa

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este sábado se pintó azulcrema gracias a una gran fiesta en el Estadio Azteca, que culminó con goleada a favor del América, pero que además sirvió para despedir a Edson Álvarez, que viajará en los próximos días a Holanda. Nicolás Castillo con doblete, Roger Martínez y Mateus Uribe, fueron los encargados de las anotaciones para sellar el 4-2 ante Monterrey.

‘La Pandilla’ sorprendió al minuto 7 cuando presionaron en un despeje de puerta azulcrema, el balón cayó a la media cancha, el mediocampo albiazul recuperó el esférico, Dorlan Pabón sirvió para Rogelio Funes Mori quien definió raso ante la salida de Agustín Marchesin.

El cuadro azulcrema no se inmutó por el gol tempranero, sobre el minuto 15 tuvieron un penal a favor, Renato Ibarra entró al área y fue derribado por un defensor y el árbitro César Arturo Ramos, no dudó en marcar la pena máxima que fue bien cobrada por Nicolás Castillo con un tiro raso hacia la izquierda y el guardameta Marcelo Barovero alcanzó a tocar el esférico, pero no evitó el tanto americanista.

Los locales buscaron la remontada y la encontraron, a los 19 minutos Ibarra centró para Mateus Uribe, quien remató de cabeza en el centro del área para el 2-1 momentáneo.

El juego se volvió de ida y vuelta, pronto Rayados se encontró con el empate. Desde la media cancha Stefan Medina mandó el pase largo, Avilés Hurtado remató de cabeza en el área y el balón techó a Marchesín, quien no pudo rechazar.

Al inicio del segundo tiempo, las ‘Águilas’ volvieron a marcar, Ibarra mandó un centro desde la derecha, Castillo se desmarcó en el área y con un cabezazo picado cruzó al ‘Trapito’ puso el 3-2 a los 49 minutos, el cual significó el doblete para el chileno.

El cuadro regiomontano no pudo reponerse del tercer gol, intentó ir por el empate, mientras América consiguió hacer más daño, a los 76 minutos Ibarra disparó fuera del área, Barovero se lanzó para atajar el disparo, el rebote le cayó a Roger Martínez y definió para el cuarto tanto que resultó definitivo para darle sus primeros 3 puntos a los capitalinos.

En la jornada 2, América visitará a León el sábado 27 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp, por su parte, los Rayados de Monterrey se enfrentarán al Atlético San Luis el domingo 28 de julio a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en tierras potosinas.