Amenaza aumento a productos básicos

CD. VICTORIA, TAM.- Los riesgos que enfrenta el sector primario, de concretarse la falta de apoyo a la producción de alimentos, derivarían en un incremento al precio de los productos básicos, adelantó

“Los productores necesitan apoyos para mantener sus cultivos, combustible a buen precio, en caso de que se concreten las propuestas del gobierno federal, habría que traer de otros lados los alimentos, ello generaría un incremento en los predios de los productos de la canasta básica”, señaló.

El sub Secretaría de Agricultura en Tamaulipas sostuvo lo anterior, destacó lo anterior, al señalar que la expectativa para el campo mexicano es de riesgo.

“El diésel hay que pagarlo, y lo pagan bien caro, al doble de lo que vale en Estados Unidos. La semilla carísima, los aceites carísimos, tienes que pagar tractorista, refacciones, todo se ocupa y eso con el paquete que está establecido, no van a salir los costos”, comentó.

No quisiera ser negativo, no quiero ser pesimista, quiero ser Muy optimista que esto va a prosperar y que vamos a salir, pero veo que los asesores del presidente no le están arrimando la información real que está pasando en todo el Estados, agregó.

Señaló que en Tamaulipas, la Administración Estatal tendría que entrarle a mantener algunos programas y apoyos encaminados a favorecer la producción y para ello, se tendía que canalizar más ayuda para los hombres del campo

Dijo que aunque el Presidente de la República ha sostenido que se destinarán apoyos a los pequeños productores, son éstos los que mantienen una serie de protesta en demanda de recibir efectivamente esos apoyos.

“Lamentablemente no vemos que ese señor, el Presidente de la República, tenga la intención de sentarse a la mesa y trabajar para buscar una solución, parece ser que no le interesa llegar a acuerdos con los pequeños productores”, indicó.