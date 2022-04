Amenacé a AMLO y puso soldados ‘gratis’ en frontera.- Trump

OHIO, ESTADOS UNIDOS.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber «doblado» al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que consiguió ‘soldados gratis’ en la frontera para frenar la migración tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019.

Durante un mitin en Ohio, Trump hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard en junio de 2019 tras la cual el Gobierno mexicano desplegó 25 mil soldados en las fronteras Sur y Norte, además de acceder a la operación del programa «Quédate en México».

«Nunca he visto a nadie doblarse así», dijo Trump el sábado cerca de la ciudad de Columbus.

Sin que aún haya anunciado oficialmente su intención de volverse a postular a la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024, Trump retomó la situación de la migración en la frontera con México como uno de los temas centrales de su discurso el sábado centrándose en su relación con el presidente López Obrador.

«Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el Presidente (de México)», dijo Trump sobre la visita de Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019 que buscaba desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.

«Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?. ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México'», dijo Trump.

Durante la visita de Ebrard, ambos Gobiernos nunca hicieron pública una reunión de éste a la Casa Blanca.

Sin que coincidan fechas o detalles, Trump dijo ayer haberle hecho una amenaza en persona al representante del Gobierno mexicano un viernes a principios de junio asegurando que Estados Unidos impondría los aranceles a las importaciones mexicanas iniciando el siguiente lunes por la mañana.

«Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!'», relató Trump.

Sólo dos semanas después la visita de la delegación mexicana a Washington, el 24 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró haber desplegado ya 25 mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en labores de contención migratoria: 10 mil 500 en la frontera Sur y 15 mil en la frontera Norte.

Como resultado de la negociación, la Administración de López Obrador también accedió a colaborar con el programa «Quédate en México» por el cual Estados Unidos regresó a territorio mexicano a 71 mil solicitantes de terceros países entre 2019 y 2021 para esperar ahí su procesos de asilo estadounidenses.

Llama Trump a AMLO ‘socialista’

Durante el mitin de Ohio, el ex Presidente lanzó elogios al Presidente López Obrador calificándolo como uno de los políticos «socialistas» con los que le gusta trabajar.

Trump aprovechó la mención para atacar también a los líderes demócratas en el Capitolio, la congresista Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer.

«El (Presidente de México) es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan», dijo Trump sobre los dos años que coincidieron en la Presidencia.

«No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora (mis críticos) van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el Presidente de México!’ Pero lo que (no me gustan) son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país», dijo Trump.

La aparición de Trump en el mitin de Ohio el sábado tuvo la intención de apoyar a uno de los varios aspirantes a la nominación del Partido Republicano al Senado de EU, J.D. Vance, un célebre autor y empresario que busca atraer a los votantes de dicho estado con un discurso populista similar a Trump.

El escaño en el Senado por Ohio que estará en disputa está hoy en manos de Rob Portman, un republicano tradicional que ha decidido no buscar la reelección; además de la situación de la migración en la frontera con México, otros de los temas que Trump destacó en el mitin fueron la inflación y la criminalidad.