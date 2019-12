Amas de hogar aprovechan ofertas

NUEVO LAREDO, TAM.- En la segunda semana de diciembre, el aguacate continua a precio bajo, al venderse hasta en 29.99 pesos el kilo; mientras que el resto de los productos básicos mostraron variaciones mínimas en su costo.

“Los precios del tomate, chile, cebolla, papa variaron unos más baratos que otros, lo que si he visto que el aguacate está más barato, espero que durante la temporada navideña los precios no se incrementen, yo vengo al mandado cada quince días y me gasto entre unos dos mil pesos, ahorita voy aprovechar a comprar aguacate que está más barato, aunque estén caros los productos tenemos que comprar para comer”, dijo Isabel Herrera Díaz, quien vive en la colonia Guerrero.

Durante esta semana se observó que la tienda comercial Chedraui ubicada en Aquiles Serdán 1725 el precio del tomate mantuvo en 16.50 pesos el kilogramo, la papa bajo de 26.90 a 10.90 pesos, el limón también disminuyó su precio a 9.50 el kilo y el aguacate aumentó de 25.90 a 38,50 pesos el kilo, mientras que la cebolla se ofertó incrementó de manera considerable de 13.90 a 34.90, el chile serrano se vendió en 24.50 pesos el kilo y el kilo de jalapeño en 24.90 pesos.

En el centro comercial Smart ubicado avenida César López de Lara #1800, el aguacate disminuyó de 39.99 a 29.99 pesos el kilo, mientras que el tomate aumentó dos pesos de 17.99 a 19.99 pesos, el chile jalapeño y serrano se ofertaron igual que el martes pasado en 26.99 y 26.99 pesos el kilo, el limón en 18.99, la cebolla y la papa se ofertaron en 24.99 y en 14.99 pesos el kilogramo.

Mientras que en la tienda comercial HEB ubicada en avenida Reforma 4400, en la colonia Campestre, el tomate continuó con el mismo precio elevado de 34.95 pesos el kilo, la cebolla en 27.95, la papa a $19.95lo, el chile jalapeño y serrano en 24.95 pesos el kilo y el limón a 22.95 pesos, mientras que el aguacate se ofertó $56.95.