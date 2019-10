‘Amante’ de José José revela que tiene un hijo del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.-No bastó con la polémica que protagonizaron los hijos de José José, ahora una mujer afirma tener un hijo del intérprete de “El triste”, pues asegura que hace años sostuvieron una relación extramarital.

De acuerdo con el programa “De primera mano”, una mujer llamada Sol Ramírez afirma que mantuvo una relación con “El príncipe de la canción” cuando él estaba casado con Anel Noreña.

Se dice que El Príncipe de la Canción llegó a tener hasta cinco casas en Estados Unidos, las cuales, administrará su hija menor Sara Sosa

Asimismo aseguró que tiene pruebas para demostrar que José José es padre de su hijo, que actualmente tiene 35 años de edad y comentó que en una ocasión el intérprete lo conoció pero el recibimiento no fue como ella esperaba.

“Cuando él (José José) estuvo en Monterrey, yo le llevé al niño para decirle, yo no le dije antes ‘oye hay un hijo vente a verlo o voy para allá para verlo, no’. Fue muy emocionante pero al ver que no hubo otra reacción más que un beso en la frente fue cuando se me derrumbó todo”, explicó.

También comentó que dicha relación duró de 1980 a 1984.

Además, el diario Excélsior indicó que Anel no cree en dicha versión, ya que la adicción que tenía José José era al alcohol y no a las mujeres. Por lo que comentó que en los próximos meses podrían seguir apareciendo otros supuestos hijos del cantante.