Amagan Alcaldes con romper con Segob

CIUDAD DE MÉXICO.-Alcaldes que fueron “gaseados” en Palacio Nacional amagaron con romper el diálogo con las autoridades federales, luego de que los plantaron en la Secretaría de Gobernación (Segob).

El grupo de Ediles que rechaza los recortes al presupuesto municipal para 2020 sostendría ayer una nueva reunión con autoridades de Hacienda y Segob.

Sin embargo, los funcionarios federales no llegaron a la cita, por lo que la mayoría de los Presidentes Municipales se retiró entre quejas de incumplimiento por parte del Gobierno federal.

La reunión fue pactada para las 13:30 horas en la Segob y los Alcaldes inconformes se retiraron a las 15:15.

En un pronunciamiento, varios Alcaldes como el de Nezahualcóyotl acusaron a la Segob de no cumplir su palabra, no dar respuesta a sus demandas e intentar desvirtuar su movimiento.

“El Gobierno federal ha incumplido el compromiso de entablar un diálogo. Solicitamos al Gobierno federal y al Congreso de la Unión un interlocutor capaz de darnos respuesta”, señala.

“A pesar del desdén del Gobierno federal, mantenemos nuestra disposición al diálogo y seguiremos luchando en defensa del presupuesto para los ciudadanos”.

Antes de retirarse, el Alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, reprochó la falta de seriedad de los funcionarios federales y confirmó la ruptura de la mesa de trabajo.

“Nos vamos a retirar, obviamente la mesa se levanta, sin ningún acuerdo. Vamos a platicar entre los alcaldes y las alcaldesas cuál va ser la decisión que vamos a tomar”, expresó el panista.

A pregunta expresa, el también presidente de la ANAC dijo que por el momento retiran el voto de confianza que le dieron al Gobierno la semana pasada, luego de que pactar la mesa de trabajo.

“Lo retiramos, no puede ser que no hayan llegado los funcionarios de Hacienda cuando ya teníamos esta cita, desde el viernes ya estaba pactada, ya les habíamos mandado los documentos”, abundó.

Tras calificar lo sucedido como un episodio muy lamentable, Vargas agregó que analizarán la posibilidad de reactivar sus acciones de protesta.

Más cauto, el Edil de Nezahualcóyotl, el perredista Juan Hugo de la Rosa, aseveró que los Alcaldes siguen abiertos al diálogo con el Gobierno federal.

“Yo creo que el diálogo no se rompe, desde luego que nosotros no podemos estar a la expectativa nada más, que nos citen y no nos reciban, pero eso no quiere decir que no tengamos la disposición para dialogar”, apuntó.

Presumen reunión… ¡con 3 Ediles!

La Secretaría e Gobernación señaló que sí se llevó a cabo la reunión con los Presidentes Municipales.

Sin embargo, de los 19 Alcaldes que se presentaron en la Segob, sólo 3 decidieron esperar en la dependencia a ser atendidos, de los cuales dos son de Morena.

Se trató del priista Mauricio Osorio, de Valle de Bravo, y las morenistas Mariela Gutiérrez, de Tecámac, y Elena García, de Tultitlán, quienes no formaron parte del grupo que protestó en Palacio y fue “gaseado” el martes pasado, y tampoco integró la comisión que negoció la mesa al día siguiente.

Aun cuando los demás presidentes se retiraron, incluso con el amago de romper el diálogo, la Segob presumió la “Tercera Reunión Municipalista”.

“El encuentro fue cordial, abierto y obedeció a la convocatoria del subsecretario Ricardo Peralta, para mantener una apertura democrática al diálogo con los 2 mil 454 municipios del País”, indicó.