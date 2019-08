Alumnos de secundaria podrían perder año escolar

NUEVO LAREDO, TAM.- Se realizó la primera aplicación del Examen General de Conocimientos a alumnos de sexto de primaria y de primero a tercer grado de secundaria que están en riesgo de perder el año escolar 2018-2019 al reprobar más de cinco materias o por haber excedido el 20 por ciento de inasistencias.

Esta aplicación se efectuó en punto de las 8:00 de la mañana en las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo y acudieron 35 jóvenes de un total de 75 que debieron presentarse, lo cual no representa ni el 50 por ciento. Se sometieron a la evaluación 16 alumnos de primero, 17 de segundo y 2 de tercero.

Menos de la mitad, aprovecharon la primera de tres oportunidades que tienen para no reprobar grado.

Jose Ángel Rodríguez Zapata, coordinador del Departamento de Control Escolar invitó a los jóvenes a no desaprovechar estas evaluaciones para que puedan salvar el año y no ser repetidores.

“Invitamos a los padres de familia para que traigan a sus hijos, si reprobaron más de cinco materias, aún se reciben las solicitudes, las deben pedir en las escuelas donde estudian sus hijos, son gratuitas para que en las otras dos fechas puedan ser evaluados”, señaló.

La fecha para el segundo examen es el 6 de septiembre y para el tercero el 2 de octubre.

Se estima que en dos semanas aproximadamente ya se obtengan los resultados de esta primera evaluación y así saber sí aprobó o continúa intentando acreditar el año en las dos siguientes fechas.

Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono del CREDE el 867 7128396 o dirigirse a sus instalaciones ubicadas en Pedro Pérez Ibarra 4902, Colonia Lagos.