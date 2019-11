Alumna del Cbtis 234 destaca por su bondad a nivel mundial

"Uno de los actos de bondad que me marcaron, fue el darle de comer a las personas que no tenían", dijo Diana Itzamara. [Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Lo que para Diana Itzamara Balvaneda Rodríguez en un principio era una tarea más de la prepa, finalmente se convirtió en un hábito que está transformando su vida. Todo ello es resultado de la mención honorífica que recibió como alumna del Cbtis 234 de Nuevo Laredo en el 20vo Concurso Mundial de Ensayo para Jóvenes que se realizó recientemente.

Este año la temática se denominó, “Creamos una sociedad de la bondad”, este concurso es organizado por Goi Peace Foundation y Aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón; la Comisión Nacional Japonesa para la UNESCO entre otros organismos.

Itzamara es alumna del tercer semestre, grupo B y estudia la especialidad de Administración de Recursos Humanos, en ella recibe la materia de Lectura y Expresión Oral y Escrita que le imparte su maestro Helmut Nudding Martínez, principal impulsor de este triunfo.

Acompañada de su maestro y la directora del plantel Elsie Beatriz Barrientos Carsi, la jovencita reconoció que no fue difícil para ella realizar este ensayo, incluidas las 10 obras de bondad que se solicitaban, esto como parte de su participación.

“Mi participación en un principio empezó nada más porque era un trabajo necesario para pasar el parcial, pero me di cuenta que cada vez que realizaba mis actos de bondad, yo necesitaba contarlos”, manifestó.

Fue desde abril, que ella y su compañeros empezaron a trabajar en el ensayo, del cual en total entregaron alrededor de 267, entre ellos el de Diana Itzamara, considerado como uno de los mejores del mundo.

“Uno de los actos de bondad que me marcaron, fue el darle de comer a las personas que no tenían, muchas veces me puse a pensar que yo en ese momento les iba a dar de comer, pero no sabía si más tarde ellos comerían, pero en mí no quedaba el darles de comer”, mencionó.

Balvanera Rodríguez exhortó a los jóvenes a no minimizar las oportunidades que se presentan, ya que detrás de ellas puede haber grandes sorpresas que marcan sus vidas.

“Mi trabajo es bueno, no fue mal y sé que puedo seguir así, si yo me lo propongo. Desde pequeña, así me lo enseñaron mis papás. Yo le diría a jóvenes como yo que nos tomemos tan a la ligera las cosas, a veces los pequeños actos nos pueden llevar a cosas grandes, como fue la mención honorífica que a nivel mundial obtuve”, consideró.

Por su parte, el profesor Helmut indicó que en este concurso fueron 20 mil 657 participantes de 157 países y se seleccionaron solamente 25 participantes, quedando su alumna en la cuarta posición, poniendo en alto el nombre de México, Tamaulipas y Nuevo Laredo, a nivel mundial el Cbtis 234.

“Se trata de un concurso de ensayo a nivel mundial, avalado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO. Ya tiene 20 años de realizarse y en la escuela tenemos tres años de estar participando, nos han invitado desde hace unos cuatro años y se trata de elaborar un ensayo que habla sobre la bondad”, detalló.

Dijo que este concurso se realizó por etapas, los alumnos iniciaron en abril, y ya para mayo lo tenían terminado.

“Para poder hacer un ensayo, se requiere de conocer el tema de la bondad, ¿Cómo crear una sociedad llena de bondad? buscamos que ellos en una primera etapa conocieran el tema, investigaran sobre él, sobre quiénes han hablado de este tema”, agregó.

En otra etapa sólo les pidió que llevaran a cabo 10 actos de bondad, y lo estuvieron realizando en su casa, su barrio, su iglesia, en la escuela y los fueron anotando.

“Los jóvenes son una parte importante para nuestra sociedad, y ellos a nivel mundial y tuvieron la oportunidad de realizar este concurso para que los muchachos generaran ideas para vivir en una sociedad mejor”, afirmó.

Será para diciembre, cuando Diana reciba su mención honorífica además de un regalo que se le enviará.

Es importante resaltar que el Cbtis 234 de Nuevo Laredo también queda entre las 40 escuelas que reciben el premio de incentivo a Institutos Educativos al cual se hacen acreedoras, solamente dos escuelas mexicanas, siendo el único del UEMSTIS a nivel nacional acreedor a este premio.

El Cbtis 234 se ubica en la avenida Revolución 7100, colonia Buenavista.