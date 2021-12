Alistan vacunación para 60 y más con tercera dosis de refuerzo contra Covid-19

NUEVO LAREDO, TAM. – La Subdelegación de Bienestar Social en Nuevo Laredo, hace el llamado a través de su titular, Gastón Herrera Arredondo, para que las personas de 60 años y más realicen su registro para la dosis de refuerzo contra el Covid-19. En esta ocasión se les aplicará la vacuna AstraZeneca, por ser la dosis que se puede combinar con Sinovac y Pfizer.

Gaston Herrera dijo que en esta nueva campaña, además de los requisitos ya conocidos, los interesados deberán cumplir otra condición, como es la de haberse aplicado su última dosis hace más de 6 meses, ya que es el periodo especificado para poder ponerles el refuerzo. Cabe mencionar que también deben descargar su comprobante de vacunación para la dosis de refuerzo aquí, siendo de suma importancia llenar todos los campos y respetar el orden alfabético.

De nueva cuenta y para comodidad de los adultos, se empleará el modo drive thru en Expomex, vacunándolos dentro de su automóvil, para que en caso de no poder caminar mucho, o no puedan estar parados mucho tiempo, lo hagan desde la comodidad de su carro. La vacunación será del 4 al 8 de enero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Centro Cívico será otra de las sedes para vacunar a personas de 60 años y más, con la dosis de refuerzo.

Mientras que del 4 al 8 de enero, pero en la UAT, se estará aplicando la segunda dosis para jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad, con la vacuna Pfizer. Para esta segunda dosis, los adolescentes deben descargar la hoja completa nuevamente de su expediente de vacunación en esta liga, y llenar previamente su expediente con todos los datos personales para evitar filas y hacer más rápida la vacunación.