Alistan antidoping a choferes

CD. VICTORIA, TAM.- Operadores y choferes del transporte público serán sometidos a la prueba de antidoping, para asegurar mediante ello que no son consumidores de alguna droga, advirtió Ramón Hernández Manríquez.

“La prueba sería aplicada directamente por la Dirección de Transporte Público en donde ya se tienen los reactivos y ello, dará lugar a la aplicación de esta prueba”, advirtió el dirigente de la cooperativa de los microbuses verdes en la capital estatal.

El único inconveniente que encontramos a la fecha es que la prueba va a tener un costo de 507 pesos, lo que muchos de los operadores del transporte público, consideran que es un predio alto, señaló.

Hay que reconocer también que el hecho de que sea la Dirección de Transporte Público, la que aplique directamente los reactivos, evitará que algunos de los choferes puedan recurrir a hacer fraude en la obtención de este tipo de exámenes al acudir a algunos laboratorios a obtenerlo de manera ilegal, dijo.

Con esta medida no habrá riesgos de que algunos choferes quieran sorprender a las autoridades, todos estaremos obligados a presentarnos en la Dirección de Transporte a solicitar la realización de este examen, lo que deberá de suceder en los próximos días, comentó.

La intención también está enmarcada simplemente en mejorar el servicio a los usuarios y para ello también se debe de avanzar en la instalación de parquímetros y en la capacitación

para ser más atentos y amables para atender a los pasajeros.

Insistió también en que no hay preocupación por la eminente llegada del servicio de transporte a través de plataformas especializadas, como ya se operan en otras ciudades del país.

Considero que esa alternativa se convierte en todo caso como una parte de la competencia a la que se deben de enfrentar y en base a ofrecer de un mejor servicio, continuar manteniendo la preferencia por parte de los usuarios.