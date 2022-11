Alexandra Gravas le canta a México, al mundo y a la paz

CIUDAD DE MÉXICO.- La conexión entre la mezzosoprano griega Alexandra Gravas y la cultura mexicana podrá verse en el concierto que ofrecerá hoy en la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl a las 18:00 horas. Gravas, cuya trayectoria internacional es vasta —tan sólo en México se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Festival Internacional Cervantino—, cantará con el dúo Los Macorinos y con Józef Olechowsky, pianista polaco afincado en México.

‘Este país es mi segunda patria, lo amo mucho. La gente es amable, abierta y ha sido entusiasta con mi música. Me siento feliz de tener esta experiencia en México’, dice Gravas, en entrevista, mientras muestra un rebozo de Chimalhuacán, obsequio que le dieron las autoridades del municipio y que ha portado en sus conciertos recientes en Atenas.

‘El vuelo a México ya es como un viaje en autobús para mí’, dice y recuerda que uno de los momentos en los que más se conectó con el país fue en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. Gravas se encontraba en México por un proyecto personal y hasta junio de dicho año no pudo regresar a Europa; estadía que le dio la posibilidad de conocer más a fondo la cultura, la sociedad y las costumbres, y entrar en contacto con Los Macorinos, dúo conocido por sus colaboraciones con Chavela Vargas y con el que Gravas hizo el disco ‘El amor es vida’.

Durante un concierto que la cantante ofreció en Toluca, en vísperas del Día de Muertos de 2019, el público le pidió que interpretara ‘La llorona’. Ella no tenía tiempo suficiente para preparar una canción nueva, pero quería entender la petición del público, por lo que vio en YouTube la versión de Chavela Vargas. La voz de ´la Chamana´ y el ritmo de los guitarristas que la acompañaban impresionaron a Gravas, quien se propuso, entonces, un objetivo: grabar con Los Macorinos, dúo conformado por Miguel Peña y Juan Carlos Allende, ganadores del Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Folclórica en 2017.

En enero de 2020 pudo hablar con el dúo y la amistad surgió de inmediato. ‘Trabajar con Los Macorinos también significó cantar, por primera vez, con guitarras. Yo antes cantaba sólo en compañía de un pianista o de una orquesta’.

Lo que más le llamó la atención del sonido de Chavela Vargas y Los Macorinos fue la melancolía de un ritmo característicamente mexicano. ‘Son ritmos que no hay en Grecia. La primera vez que los escuché quedé fascinada. Y cuando canté con Los Macorinos sentí que ésa era mi música; fue algo extraño, a nivel intelectual no lo pude entender, pero sentí una conexión con los colores del sonido. Creo que es algo que sólo tienen los guitarristas de México porque lo que hay de fondo es el alma, la tradición y la cultura, y eso no existe en otros países. No es música española, no es clásica, no es francesa. Es otra cosa: es música mexicana’, afirma.

Un set multicultural

Sobre el Concierto por La Paz que ofrecerá hoy en La Salle, Gravas dice que habrá temas del álbum ‘El amor es vida’: canciones como ‘Un mundo raro’, ‘La noche de mi amor’, ‘Bésame mucho’ y ‘Amor eterno’, interpretada de forma particular, ‘diferente a lo que hizo Juan Gabriel’.

En el programa también hay canciones de Francia y de Grecia. ‘No canto ´Bésame mucho´ en español, sino en griego. También interpreto canciones de Mikis Theodorakis, compositor de ´Zorba, el griego´. Para nosotros, Theodorakis es un artista de primer nivel, el más grande. Además, él hizo un oratorio con ´Canto general´, de Pablo Neruda, y yo interpreto una canción de este oratorio’.

Y subraya que todas las canciones tienen su sello personal. ‘No me interesa hacer karaoke. Yo canto, por ejemplo, ´Noche de paz´ en griego, alemán y español. También interpreto ‘Imagine’, de John Lennon, la última gran canción pacifista’.

Referencia que la hace meditar sobre el conflicto internacional: ‘La palabra paz es importante para mí. No sabemos qué nos espera en uno o dos meses. Yo tengo amigos en Turquía, Rusia y muchos países, y estos vínculos me hacen pensar que mi trabajo como cantante no se trata sólo de mostrar lo hermosa que es mi voz o mi talento, no. Lo interesante, para mí, es mostrar todo el abanico cultural en el programa de un concierto. Mostrar que todos somos uno, que la lengua o el color de piel no es lo más relevante. Todos somos lo mismo y yo quiero que mi trabajo ayude a revelar eso’.

La entrada al Concierto por la Paz es gratuita.