Alexa Moreno intenta impresionar en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO.-Alexa Moreno está pasando uno de los mejores momentos en su carrera deportiva, luego de ser nombrada como la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2019, además logró en el Mundial de Stuttgart 2019 el pase a Juegos Olímpicos, y así tendrá mucho tiempo de anticipación para planear su trabajo rumbo a Tokio 2020.

La bajacaliforniana ha logrado podio en eventos internacionales como el bronce en el Campeonato Mundial de Doha 2018, el oro en la Copa Toyota 2019, el bronce en la Copa del Mundo de Bakú 2019, y el bronce en la Copa Korea Cup 2019, preseas que ha logrado en salto de caballo, y ahora la deportista no solo quiere realizar un papel destacado en Tokio 2020 en un solo aparato, sino que buscará hacerlo en el all around.

Moreno cuenta con dos saltos de alto grado de dificultad y que han sido una de las claves para estar constantemente en el podio internacional, y ahora para la justa olímpica buscará aumentar la dificultad para estar luchando por las medallas.

Antes de conseguir el pase olímpico, Alexa tenía contemplado competir en la segunda parte de las Copas del Mundo, pero ahora que ya tiene el pase en sus manos, la estrategia ha cambiado ya que solo contempla hacer una competencia previa y un campamento de preparación.

¿Cómo calificas este año?

“La verdad es que estoy muy feliz, he logrado mi objetivo principal de este año, el cual era clasificar a los Juegos Olímpicos, y nunca había pensado en ganar un premio tan grande como el Premio Nacional de Deportes, así que estoy contenta con este año”.

¿Ahora cómo será tu preparación de cara a los Olímpicos?

“Estamos empezando estos tres meses de preparación, de probar cosas nuevas, de volver al ritmo de entrenamiento, y esperamos tener unos campamentos fuera, alguna competencia previa a Olímpicos para prepararme e ir con todo”.

¿Tienes contemplado subir el grado de dificultad en uno de tus saltos?

“La verdad que ese es el plan, y es lo que veremos los próximos tres meses, y esperemos que todo salga bien. En realidad no solo es la dificultad, a veces es cuestión de hacer la ejecución perfectamente, sino te quitan en ejecución, no importa que no aumentes cuatro décimas de dificultad. Así que todo cuenta y se está haciendo metodología para eso, son diferentes ejercicios básicos para acostumbrarse a las caídas y esas cosas”.

¿Tienes contemplado competir en Olímpicos en el all around?

“En general tengo que mejorar en los demás aparatos, sobre todo en limpiar los elementos y las rutinas, tal vez meta una que otra cosa nueva, la verdad quisiera ir a esos Juegos Olímpicos haciendo las rutinas que tengo ganas de hacer, porque a final de cuentas me he estado preparando por muchos años”.

¿Cómo ha madurado deportivamente Alexa Moreno de un ciclo a otro?

“La verdad es que al menos en la cuestión psicológica creo que si he madurado bastante y me siento más preparada que en años anteriores. Gradualmente vas aumentando la dificultad y preocupándote más por las cuestiones de limpieza, de los elementos, de la ejecución de las rutinas, y luego ya está la parte psicológica de saber enfrentar la competencia, sin que te vuelvas loco”.

¿Vas contando los días para Tokio?

“No cuento los días para Tokio 2020, y lo que estoy haciendo ahorita es primero a enfocarme y volver a agarrar el ritmo, y ver cómo salen los elementos que estamos probando, es poco a poco, son metas a corto plazo, y ya luego vemos lo que sigue. Ahora tengo mucho tiempo de preparación, ya que para Río 2016 fueron pocos meses y fue un proceso muy diferente”.

Sus saltos

Alexa tiene en sus saltos 5.6 y 5.8 grados de dificultad, y la intención es aumentar medio giro más a uno de ellos, lo cual le daría cuatro décimas más al grado. La estadunidense Simone Biles tiene uno de 6.2.

Antecedente

Alexa compitió en el all around dentro de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se quedó ubicada en el sitio 31, y en el salto tuvo su mejor posición con el 12.

Copas del Mundo

En la primera etapa de las Copas del Mundo, Alexa logró el cuarto sitio en Cottbus, el cuarto en Melbourne; el tercero en Bakú, y el cuarto en Doha, y en la segunda etapa se repetirán las sedes, pero Moreno ya descartó continuar.