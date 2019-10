Alexa Moreno encabeza a los aspirantes a medallas en el Mundial de Gimnasia

CIUDAD DE MÉXICO.-La gimnasia artística mexicana comenzará el sábado su participación en el Campeonato Mundial de Stuttgart, Alemania, donde el principal objetivo es conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la rama femenil y varonil, México se presenta a este evento con atletas jóvenes y de experiencia. Por las mujeres participarán Alexa Moreno, Elsa García, Ana Lago, Jimena Gutiérrez, Ana Paula Gutiérrez y Frida Esparza, mientras que por los hombres competirán Daniel Corral, Fabián de Luna e Isaac Núñez.

En esta justa mundialista los mexicanos tendrán tres maneras de clasificar a Tokio 2020: quedar entre los mejores 12 como equipo, ubicarse en el top 24 del all around, o en su caso, en los tres primeros peldaños de algún aparato, además, los lugares se van recorriendo al quitar a los países que ya cuentan con el boleto a la magna justa.

“Estoy muy emocionada, la verdad que siempre es gratificante competir en un campeonato del mundo. La verdad siempre uno va a hacer lo mejor que pueda, y después ya vendrá el resultado, entonces solamente estoy tratando de hacer lo mejor en mis entrenamientos para competir lo más seguro posible y lograr la clasificación”, declaró Alexa Moreno.

México normalmente lleva a uno o dos gimnastas a los Juegos Olímpicos, y los boletos los obtiene por medio del Preolímpico, el cual se realiza a unos meses de la celebración de la justa olímpica. Por ejemplo, Daniel Corral y Elsa García clasificaron a la edición de Londres 2012 por esa vía, mientras que para Río de Janeiro 2016, Corral y Alexa Moreno lo hicieron de esa misma forma.

Nuestro país nunca ha logrado clasificar a Olímpicos en la modalidad por equipos, pero si participaron ambas ramas en esa categoría en la edición de México 1968 por ser locales. Ahora solo la rama femenil podría clasificar por equipos, lo cual les daría automáticamente el pase individual, mientras que la varonil buscará sus pasaportes solo de manera personal.

A este evento se presentan gimnastas mexicanos que anhelan estar en su primera justa olímpica, y que ya lo han intentado, pero se han quedado en el camino, tal es el caso de Ana Lago, quien intentó clasificar para Londres 2012 y Río 2016.

“Ya fueron dos veces y la tercera no me puede pasar, y quiero hacer todo lo que está en mis manos para estar en el máximo evento. Para Londres prácticamente era una niña, tenía 16 años, y apenas iniciaba en la categoría mayor, y me ponía muy nerviosa, pero siempre con la mentalidad de ganar y dar lo mejor. En el camino a Río 2016 aprendí mucho, me quedé cerca de clasificar, por un punto, entonces ahí comprendí que el que no falla en las competencias es quien está en Olímpicos”, mencionó Lago.