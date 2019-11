Posible tsunami impactaría a El Salvador

CIUDAD DE MÉXICO.-Nayib Bukele, presidente de El Salvador, advirtió a la población de su país sobre un posible tsunami que lo podría impactar por lo que pidió a los pobladores de las costas movilizarse a partes altas.

Desde su cuenta de Twitter, el político escribió “toda la población que se encuentra en nuestras costas, por favor movilizarse a tierras más altas”.

Bukele citó información del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos que advirtieron del fenómeno que podría impactar también el país de Nicaragua.

“La alerta la emite el Departamento de Defensa de EU, no es un canal usual. Pero un piloto vio el Tsunami y su trayectoria podría ser El Salvador”, indicó el presidente salvadoreño.

Bukele reiteró que se mueva la gente que vive en las costas además pidió retirar las embarcaciones del agua.

DOD aircraft observed possible tsunami approx 600 miles from El Sal – Nicaragua border. Personnel in the area should move to higher ground. pic.twitter.com/nAJc0tVX70

— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) November 11, 2019