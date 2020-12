Alertan por repunte en casos de COVID-19

NUEVO LAREDO, TAM.-Desafortunadamente continúan los incrementos de contagios así como fallecimientos por COVID-19, a la Secretaría de Salud le preocupa que para los primeros días de enero del próximo año, el Hospital COVID tenga llena sus camas con pacientes afectados por esta pandemia.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano director de Salud Municipal dijo que hay mucha resistencia por parte de la ciudadanía de evitar la movilidad, ya que en estos días se ha incrementado esta situación, donde las calles se ven con mucha afluencia de personas, sobre todo en el centro de la ciudad.

“Y lo peor de esto es no que guardan la sana distancia, y muchos de ellos ni siquiera usan el cubrebocas, estamos en un riesgo muy importante, hemos hecho mucha hincapié en que las condiciones del frío se facilita para que se propague el COVID, entre otras infecciones respiratorias”, indicó.

Añadió que es muy importante que tanto el día 24 como el 1 de enero las personas no hagan reuniones, no hagan festejos, que nomás festejen los que están en la casa, si se reúnen que no sean más de seis personas, que no hagan visitas mucho menos a personas de la tercera edad.

Destacó que generalmente en enero y febrero es cuando la situación se les complica a muchas personas adultas, por lo que no debemos dejar a un lado las medidas de salud ya que el virus sigue presente en todas partes, hay quienes son asintomáticas y siguen infectando a más personas.

Reveló que de no hacer caso la población al llamado que hace tanto Salud Municipal y la Secretaría de Salud, se vendría un rebrote muy importante de coronavirus, con el riesgo que se vuelva a la fase uno, donde de nuevo se tendrían que cerrar muchos comercios, y tiendas, entre otros giros.

Precisó que con todo esto se dañaría mucho la economía en la ciudad, y lo más lamentable la pérdida de más personas, por ello no debemos bajar la guardia y seguir cuidándonos, de lo contrario en el mes de enero la situación se volverá muy crítica.

“El Hospital COVID llegó a tener siete pacientes, ahorita ya se están de nuevo llenando las camas con pacientes que han sido afectados por este virus, creo que en esta Navidad y año nuevo no es tiempo de salir de compras, lo mejor es quedarnos en casa”, indicó.

Gutiérrez Serrano sería lamentable que el Hospital General “Solidaridad” se volviera a reconvertir en Hospital COVID, y que ya no haya consultas ni atención en el área de urgencias, por eso el llamado a la población de guardarse en estas fiestas decembrinas.