Alarma a Mercado Libre retención de ISR

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la propuesta de reforma fiscal que ordena que firmas de intermediación en comercio electrónico, como Mercado Libre, deberán retener el ISR a los usuarios que utilizan las plataformas para comercializar sus productos, dicha compañía ve un grave riesgo para su negocio.

Alheira Orozco, directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, afirmó que la propuesta ordena que el ISR se retenga por el monto total de la transacción, y no por la ganancia obtenida por el vendedor, lo que impactaría directamente en el número de personas físicas que hoy hacen uso de su plataforma para comercializar sus productos.

“Las personas físicas, en su mayoría pequeños emprendedores o artesanos, representan un alto porcentaje de los vendedores en nuestra plataforma, por lo que esta forma de retener el ISR, no sobre la ganancia, sino sobre el monto total de la transacción, alejaría a muchos de estos vendedores, que podrían regresar a la informalidad”, dijo en entrevista.

Orozco agregó que el hecho de que Mercado Libre comenzara a retener ISR por el monto total de la transacción cortaría el flujo de efectivo de las personas físicas que venden a través de su plataforma, pues solo podrían recuperar el saldo que exista a su favor hasta el término del año fiscal, durante el periodo de devoluciones que hace el Servicio de Administración Tributaria.

“Estamos trabajando en conjunto con otras firmas de comercio electrónico y asociaciones para que no se apruebe la reforma fiscal como hasta ahora se propone, pero específicamente en el tema del cobro de ISR estamos siendo activos de forma particular, porque lo que nos impacta a nosotros no impacta a otras empresas”, agregó la directiva.

Enfatizó que al ser una empresa de origen extranjero, pero legalmente establecida en México, Mercado Libre es la firma de comercio electrónico más afectada por la reforma fiscal propuesta para gravar a plataformas digitales.

“Somos la más afectada porque nuestro modelo de negocios en México está hecho principalmente a base de personas físicas que deciden comercializar sus productos a través de nuestra plataforma. Sí hay grandes empresas que también comercializan a través de nosotros, pero el grueso de los usuarios son personas físicas que podrían preferir dejar de vender a través de Mercado Libre, ante una retención de ISR tan agresiva”, manifestó.

La directora señaló que la compañía se encuentra en pláticas con legisladores, principalmente de la Cámara de Diputados, con el fin de mostrar qué efecto negativo se generaría al comercio electrónico al aplicar los cambios fiscales como hasta ahora se proponen.