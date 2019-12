Alanis Morissette y Jimmy Fallon cantan en el metro de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Alanis Morissette, quien regresará a los escenarios con una gira de más de 30 conciertos en Estados Unidos, y el presentador Jimmy Fallon sorprendieron a los usuarios del metro de Nueva York, donde cantaron disfrazados de músicos callejeros.

Con una peluca rubia, lentes de sol, un abrigo y sombrero, la intérprete de Reasons I drink llegó a la estación 50th Street, junto con Fallon, quien lució barba, lentes y un gorro.

La actuación, que forma parte del programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, inició con el villancico El tamborilero (The little drummer boy) en un espacio en el que se colocaron un par de cubetas, dos pedestales con micrófonos y unas bocinas.

Al terminar la canción, el presentador se quitó el disfraz y reveló su identidad y la de su acompañante: “¡Mi nombre es, oh, Jimmy Fallon. Y ella es ¡Alanis Morissette!”.

Mientras se acercaban más personas al lugar, Alanis Morissette interpretó una versión de You oughta know, el clásico de 1995 incluido en el álbum Jagged little pill de la artista, quien tenía más de cinco años sin sacar música nueva.

Esta actuación forma parte del regreso al mundo de la música de Alanis, quien recientemente estrenó el sencillo Reasons I drink, de su nuevo disco, y anunció su gira por Norteamérica el próximo año.