Al alza, las denuncias por violencia intrafamiliar

NUEVO LAREDO TAM.- Hay cientos de casos a la espera de que la impartición de justicia reanude sus actividades, incluso la violencia intrafamiliar se ha disparado. Los casos más constantes en este momento y a causa de la pandemia por el COVID-19, son relacionados con la violencia intrafamiliar, comentó Nereo Villarreal, abogado de la localidad.

“En este momento y a causa de la pandemia, la mayoría de las personas están en casa, esto ha llevado que se disparen las denuncias por violencia dentro del hogar, es seguro que en cuanto termine esta contingencia el número de divorcios se incrementará en forma importante”, aseguró Villarreal. El abogado, piensa que el número de denuncias por violencia intrafamiliar se ha elevado al doble, es decir si había 10 ahora son veinte, agregó.

Las personas deben distraerse, pero si no encuentran cómo hacerlo, es fácil que se desesperen y entonces lo que haga una persona, no le puede parecer a otra, desatando la violencia, indicó. “Esto también nos muestra que no todos están capacitados para convivir incluso con su propia familia, la mayoría permanecen más con sus aparatos electrónicos, pero tampoco se pueden dejar a un lado, porque en esta época son casi indispensables”, finalizó Villarreal.