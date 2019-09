Aislinn Derbez defiende su derecho a amamantar

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, la actriz publicó una fotografía en Instagram donde aparecía dando pecho a su pequeña Kailani. En ésta también salía su media hermana Aitana haciendo lo mismo, pero con una muñeca.

La instantánea generó varios comentarios negativos y ataques en su contra, debido el supuesto mal ejemplo que le daba a Aitana, de 5 años, por lo que minutos después borró el material.

Ante esto, Aislinn pidió que se normalizara el amamantar en lugares públicos al ser un proceso natural.

«Sinceramente no leo los comentarios negativos, porque no me quiero enganchar, pero me parece padre que se arme este revuelo para que la gente se entere de lo que está pasando y otras mujeres se atrevan a lactar en lugares públicos», aseguró Derbez en entrevista.