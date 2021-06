Ahora sí: ¡cachan a Ben Affleck y Jennifer Lopez besándose!

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente fueron fotografiados besándose por primera vez de manera pública desde que reavivaron su romance a principios de este año.

El actor, de 48 años, y la cantante, de 51, parecían perdidamente enamorados el uno por el otro durante una cena cargada de besos este domingo en el restaurante Nobu en Malibú, California.

De acuerdo con el portal Page Six, a la pareja se les unió la familia de la intérprete de “Let’s Get Loud” para el cumpleaños número 50 de su hermana, Linda Lopez.

En una foto de paparazzi, se puede ver a Lopez acercándose a Affleck mientras ella se aferra a su hombro y él se acerca para darle un dulce beso en la boca.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2

— New York Post (@nypost) June 14, 2021