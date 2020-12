Agrega TAMIU a nuevo jugador

LAREDO, TX.-El equipo de futbol varonil de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés) anunció la llegada del británico Sammy Mould-Leonard para la temporada 2021.

El europeo se unirá oficialmente al equipo en enero, que es cuando regresan a los entrenamientos, ya que la campaña iniciará el 16 de febrero, por lo que los comandados por el chileno Claudio Arias, quieren llegar al cien para su primer encuentro.

Leonard comenzó su carrera como mediocampista con la escuadra de MK Dons FC, a los 9 años, para después pasar como defensa con el Northampton Town FC.

Mientras que cuando estuvo con las categorías sub 15 y 16, defendió los colores del Luton Town FC, a quienes ayudó a conseguir los subcampeonatos de dos prestigiosas copas europeas en Italia y Alemania.

Como miembro del combinado sub 17, entrenó con el primer equipo de Boreham Wood y Stratford Town, y una vez que se recuperó de una cirugía de rodilla, se convirtió en el capitán del sub 18 y conquistó la Copa de la Liga Nacional sub 19.