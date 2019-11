Agradece Maverick apoyo de fans tras ciberacoso

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante Ed Maverick dio gracias a todos los fanáticos y compañeros artísticos que le han enviado apoyo y palabras de aliento luego de que pidiera en redes sociales un cese al ciberacoso que ha sufrido.

A través de un comunicado compartido en Instagram, el intérprete reveló que todas las ofensas que recibió de gente externa le afectaron bastante puesto que se considera una persona sensible, y que por ello decidió alejarse un tiempo de internet para mejor enfocarse a su música.

“No quiero decir mucho, sólo quiero aclarar una cosa respecto al tema: si al principio bromeaba y seguía sus chistes era porque no sabía cómo reaccionar para que se detuvieran. Literalmente, si me quejaba, me tiraban más, pero si decía que no me afectaba, también.

“Y no es que quiera normalizar que hayan cruzado la línea entre el ‘mame’ y el acoso. Sólo estoy muy confundido, estoy pensando demasiadas cosas al mismo tiempo y necesito descansar”, escribió.

El famoso añadió que buscará prestarle atención a las cosas que realmente le sean satisfactorias hasta que sienta que ha logrado tomar las cosas que le sirvan para mejorar.

“Muchas gracias de nuevo a la gente que me estuvo apoyando de lejitos. Se me estuvo comunicando y sentí bien bonito y eso fue lo que me reanimó. Quiero dedicarles mi trabajo porque ustedes son quienes me escuchan y van a los shows a compartir vibras conmigo”, se lee en el texto.

“Ustedes se merecen mi atención, así que voy a trabajar en mí para que eso suceda. También me refiero a las bandas y músicos compañeros que estuvieron apoyando, espero verlos pronto, platicar un rato y darles un fuerte abrazo”.