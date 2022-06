Agotados los boletos para las funciones de la Guelaguetza

OAXACA, Oax.- En menos de una hora, los boletos para la Guelaguetza 2022 que estaban disponibles para su venta al público a través de internet se agotaron.

La venta, a cargo de la plataforma Superboletos y en las taquillas del módulo de la Secretaría de Turismo en avenida Juárez 703, fue todo un éxito, lo que confirma que la Guelaguetza sigue siendo uno de los eventos más queridos de miles de personas.

El pasado 15 de mayo inició la preventa de boletos para las funciones que se llevarán a cabo el 25 de julio y 1 de agosto, en dos horarios, 10:00 horas y 17:00 horas.

En un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL a través de la plataforma en línea se confirmó que aunque puedes ingresar al menú de las dos fechas en dos horarios de la festividad, es imposible realizar una compra porque los boletos están agotados.

Cabe aclarar que los únicos boletos agotados son los que están ubicados en el Palco A y B, mientras que las secciones C y D, aparentemente son lugares gratuitos.

Madrugan por la Guelaguetza

La madrugada de este 1 de junio cientos de personas comenzaron a formarse para encontrar un boleto para este magno evento.

Algunas personas en redes sociales comentaron que los organizadores repartieron alrededor de 700 fichas para mantener el orden, y aunque vía Internet no hay boletos disponibles, aseguran que la Secretaría de Turismo informó que «aún hay boletos en taquilla».

Aunque no hay más información respecto a la sección C y D del auditorio, en redes sociales han circulado algunas capturas de pantalla donde aparentemente los boletos se venden hasta en 33 mil pesos, pero hasta ahora no se ha podido confirmar la veracidad de las imágenes que circulan.