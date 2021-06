Agobian gastos por enviar los camiones por Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- Más gastos en diésel, mayor tiempo por recorrido y mayores costos por cruce, son algunas consecuencias desfavorables para las empresas transportistas y agencias aduanales de Nuevo Laredo por el programa piloto de enviar camiones vacíos al Puente de Colombia.

Por ejemplo, se incrementaron los costos para las agencias aduanales porque pagan en promedio 175 dólares al operador del camión para realizar un cruce hacia el Puente de Colombia, y antes de establecerse el programa piloto el costo fue de 110 dólares, y ese incremento lo paga el agente aduanal o lo traslada a su cliente.

El pasado lunes 7 de junio terminó el plazo de 6 meses del programa piloto que inició el 7 de diciembre del 2020, fecha en que las autoridades aduaneras de Laredo, Texas, y de Nuevo Laredo acordaron no permitir el cruce de camiones vacíos por exportación en el Puente Internacional de Nuevo Laredo sin la certificación CTPAT, sino enviarlos al Puente de Colombia.

Aunque la fecha ya venció, hasta ayer ningún funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha ordenado suspender el programa piloto, sino sigue el desvío de camiones.

Por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo no deben cruzar por exportación los camiones vacíos de empresas transportistas que no están registradas en el programa CTPAT-FAST.

Los camiones sin la certificación CTPAT-FAST deben recorrer 22 kilómetros para llegar al Puente de Colombia a lo largo de una carretera que es calificada como insegura y agotadora para los operadores.

El precio del diésel también se incrementó en el transcurso de 2021 como ocurre con los precios de las gasolinas Magna y Premium, y durante la semana los precios del diésel en promedio son de 20. 55 pesos por litro en algunas de las 58 estaciones de servicio que operan en Nuevo Laredo y que surten dicho combustible.