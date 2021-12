Afirman que Tamaulipas no necesita trasvase

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de que la presa Marte R. Gómez está casi al 100 por de almacenamiento y es suficiente para la demanda del Distrito de Riego 026 de Tamaulipas en el 2022, el especialista del tema hídrico Raúl Quiroga afirmó que por esta cuestión y no por un acuerdo del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ha descartado que se abran las compuertas de El Cuchillo el próximo año.

Grupo REFORMA publicó hoy que el Mandatario neolonés afirmó haber negociado no hacer trasvase de la Presa El Cuchillo hacia Tamaulipas en el 2022, aunque la Administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rechazó conocer el supuesto acuerdo.

Por su parte, Quiroga, ex Director de Distrito y Unidades de Riego de la Comisión Estatal del Agua, y uno de quienes participó en la firma del convenio de 1996 entre Tamaulipas y Nuevo León, precisó que no se requiere de trasvase.

Lo anterior tras argumentar que el nivel de la presa Marte R. Gómez se ubica en 96 por ciento y para el abasto del Distrito de Riego 026 se requieren aproximadamente 550 millones de metros cúbicos, de los 796 millones de metros cúbicos que reporta.

«Efectivamente toman en consideración que el nivel de la presa Marte R. Gómez ahorita anda arriba del 95 por ciento, sería una locura que los tamaulipecos estuviéramos exigiendo un trasvase, puesto que no vamos a tener dónde resguardarla si hablamos de que está en ese nivel», indicó.

«Nosotros peleamos el trasvase sobre todo cuando tenemos necesidad de cubrir el agua para riego del distrito de riego 026; en este momento no es necesario, puesto que traemos 700 (millones de metros cúbicos), cerca de 750 millones de metros cúbicos, y lo que requerimos para el distrito de riesgo son 550 (millones de metros cúbicos)».

«Entonces si ahorita la tenemos al 95 por ciento, ‘no me mandes agua compadre, no me ayudes, verdad’, porque vamos a cuidar la que hay en la Cuenca que es para todos y por lo tanto Tamaulipas ahorita no te pelea que estés trasvasando agua», agregó.

Sin embargo, respaldó la postura del director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Luis Javier Pinto, de que desconoce el supuesto acuerdo al que habría llegado el Gobernador de Nuevo León con autoridades del Estado.

«Cuando menos (Luis Javier) Pinto está diciendo que no hubo acuerdo por parte del Gobierno del Estado», comentó.

«Lo que no es correcto», dijo, «es lo que plantea Pinto, de que se abra en el seno del Consejo de Cuenca del Río Bravo, en donde participa Chihuahua, ¿pues qué tiene que participar Chihuahua?, ¿qué tiene que ver Durango?, ¿qué tiene que ver Coahuila?, no tiene sentido; esto es entre China, Nuevo León, y dónde está localizada la presa Marte R. Gómez».

Para negociar si se abre El Cuchillo o no, explicó, es un tema que compete sólo a Nuevo León y Tamaulipas y no al resto de los integrantes de la Cuenca agua arriba.

«Es un acuerdo biestatal por decirlo así, donde participó Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el distrito 02, el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, y la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua, el 13 de noviembre de 1996», aseveró.

«Entonces, ese es el acuerdo que rige y no tiene que abrirse más que por acuerdo de las voluntades de quienes participamos en ese tiempo.

En el acuerdo que anunció el emecista, manifestó, quizá uno de sus funcionarios lo mal informó del tema.

«Yo creo que alguien le pasó esta relatoría a Samuel y se está colgando de que él generó un acuerdo», externó.

«Se cuelga la medalla de que ‘ya acordé que no vamos a trasvasar por primera vez’. No necesitamos trasvaso ahorita los tamaulipecos para cumplir con nuestras necesidades».

«Se está luciendo el tipo políticamente, está lucrando políticamente, pero bueno, qué bueno que ya salió una autoridad del Estado aunque dando bandazos, pero, ya dijo ‘nosotros no hemos acordado nada’. Él (Samuel García) sabe de tik tok, no de éstas cosas».