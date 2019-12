Afectaron los 3 meses de fiesta: Andy Ruiz

Tanta parranda me pasó factura. No me preparé debidamente. Engordé mucho. No quiero dar excusas, él ganó... mencionó Andy Ruiz Jr.

EU.- Luego de perder ante Anthony Joshua, el mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr. aceptó que comenzó muy tarde su preparación para la pelea porque estuvo tres meses de fiesta.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron”, contó el boxeador.

“Tanta parranda me pasó factura. No me preparé debidamente. Engordé mucho. No quiero dar excusas, él ganó… Si tenemos una tercera, tienen que crereparé debidamente. Engordé mucho. No quiero dar excusas, él ganó… Si tenemos una tercera, tienen que creerme que me pondré en forma. Estaré en la mejor condición de mi vida”.

“The Destroyer” cayó por decisión unánime ante el británico en la pelea de revancha realizada en Arabia Saudita, con lo que también perdió los títulos de Peso Pesados de la AMB, OMB y FIB, los cuales les ganó en junio pasado a Joshua.

Ruiz aseguró que ha aprendido la lección.

“Qué mejor que haberlo hecho ahora que todavía soy joven. Esto es sólo el comienzo para mí y vienen muchas peleas”, declaró.

También dijo que se disculpó con su entrenador y papá, a quienes promete hacerles más caso en el futuro.

“Escuchar a mi entrenador y a mi papá, estar más concentrado en la pelea, entrenar más duro y tomarlo con mayor seriedad”, estableció.